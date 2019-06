Ministra de Educación se reunirá este miércoles con el Colegio de Profesores

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, llamó al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para invitarlo a una reunión este miércoles, a las 09:00 de la mañana, para tratar de buscar una solución al paro docente que ya se encuentra en su cuarta semana.

Los profesores habían solicitado dialogar directamente con la ministra Cubillos y no con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, como lo venían haciendo hasta ahora.

En el anuncio ante la prensa, la ministra afirmó que "en los últimos días hemos visto que el Colegio de Profesores ha intentado utilizarme a mí como excusa para no deponer el paro, han intentado usarme como excusa para no volver a trabajar a las salas de clase".

No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases. Hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana a primera hora en el Mineduc. Ahora veremos si el Colegio de Profesores tiene voluntad real de terminar con este paro.