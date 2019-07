Presidente del Colegio de Profesores a Piñera: "Las declaraciones patronales no contribuyen"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respondió a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien este domingo calificó la paralización de profesores como "ilegal" y "sin fundamentos".

"Si el Presidente de la República quiere hablar de ilegalidades y de situaciones de ilegalidad en negocios -y en otro tipo de cosas-, yo creo que se mete en un tema de bastante hondura. No creo que al Presidente le convenga comenzar a hablar de ilegalidades porque sobre ese tema hay trayectoria pasada de cada uno de nosotros, por lo tanto no me parece que para él sea conveniente", sostuvo el líder del magisterio.

Aguilar agregó que "no contribuyen las declaraciones del Presidente. Si él quiere resolver este conflicto, por supuesto que las declaraciones agresivas, patronales, gerenciales –dando órdenes- no serán bien recibidas".

Hoy los profesores votan la continuidad del paro y la papeleta está dividida en tres opciones: aceptar la propuesta del Mineduc y bajar la movilización; aceptar parcialmente la propuesta por considerarla insuficiente (pero bajar de todas formas la movilización); o rechazarla de manera definitiva.

Se espera que voten alrededor de 45 mil profesores en todo el país, y pasadas las 19:00 horas se tendrán los primeros resultados parciales.

Este tipo de declaraciones están demás

Los presidentes de las comisiones de educación de la Cámara Baja y el Senado, Camila Rojas (Comunes) y Juan Ignacio Latorre (RD), se reunieron con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para hablar de diversos temas, entre ellos, el paro.

"Consideramos que el hecho de que la ministra (Cubillos) haya tardado casi un mes en sentarse a la mesa (de negociación), fue una señal errónea. Y me parece que las declaraciones del Presidente de la República, hablando de un 'paro ilegal' y 'que no tiene fundamento', no contribuye en nada: es como que el Gobierno quisiera que la paralización continúe", sostuvo Latorre.

Además el senador agregó que "si un Gobierno quiere resolver los conflictos, ese tipo de declaraciones están demás".