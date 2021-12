Profesora de la Región de Coquimbo ganó el Global Teacher Prize Chile 2021

La profesora de Matemáticas Maritza Arias se erigió como la ganadora de la sección chilena del concurso Global Teacher Prize, reconocimiento que desde 2016 busca reconocer el rol profesional, esfuerzo y dedicación de miles de docentes nacionales.

"Lo más importante de este reconocimiento es que me permite mostrar mi labor. Me gusta dar a conocer el trabajo en matemática y también de divulgación en distintas organizaciones, no sólo en mi colegio. He trabajado fuertemente en eso, para tratar de ser un aporte y apoyar de distintas maneras a otros profesores", comentó Arias, quien enseña en el Colegio Leonardo Da Vinci de Vicuña, Región de Coquimbo.

Además de representar a Chile en la final mundial del concurso, la profesora se hizo acreedora a un premio de 10 mil dólares.

Además de sus 15 años de trabajo docente, la profesora Maritza Arias destaca por su trabajo de divulgación científica y astronómica en Vicuña, tema que entrelaza con los números en sus clases. De hecho, logró que astronomía sea una de las clases extracurriculares que ofrece su establecimiento y también impulsó la primera parte del proyecto "Matemática aplicada a la astronomía".

El mejor en la categoría música

Elige Educar, que organiza el concurso en Chile, desde 2020 premia además con un reconocimiento especial a los docentes de la asignatura de música, por el cambio que desde el arte generan en la vida de los estudiantes.

Así, este año el jurado seleccionó a María José Jiménez, profesora de la Escuela General Pedro Lagos Marchant, de Arica, como la nueva ganadora de la categoría de Música del Global Teacher Prize Chile 2021.

"Ganar este reconocimiento me hace sentir muy orgullosa de haber tenido en mi vida a grandes maestros que me inspiraron a ser perseverante y dar todo de mí, incluso cuando las condiciones de trabajo no siempre han sido favorables", relató la profesora Jiménez.