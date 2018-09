Profesores amenazan con nueva movilización tras no llegar a acuerdo con el Gobierno

El Colegio de Profesores amenazó con una nueva movilización luego que no se llegara a un acuerdo en la mesa de trabajo a cargo del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, debido a que lo estipulado por escrito no se condice con los puntos conversados.

El petitorio de los docentes incluye 11 puntos, siendo los más importantes el agobio laboral, la doble evaluación docente y la deuda histórica, la que no es reconocida por el Gobierno, por lo que el Magisterio esperaba llegar a un acuerdo en un 60 por ciento.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó que "declaramos a la salida nuestra molestia y nuestro malestar por la respuesta que nos dio el Ministerio fue casi una falta de respeto. Es casi seguro que esto es rechazable y, por lo tanto, vamos a una fase de movilización más prolongada".

El dirigente de los docentes apuntó que "puntos donde habíamos logrado ciertos avances en las reuniones anteriores no fueron refrendados en el documento que se nos entregó, lo que viene por escrito es menos de lo que se había conversado, entonces, no se puede negociar de ese modo. El logro de avances es el piso para seguir conversando, no hay retroceso".

Ahora los profesores tienen que votar la respuesta elaborada por el Gobierno en un plazo que se concordará hoy martes para decidir. En caso de que el documento sea rechazado, se realizará una paralización de 48 horas.