Diputada Girardi respondió a Piñera: Un buen patriota no debe mentirle a la gente

La diputada Cristina Girardi (PPD) respondió a los cuestionamientos del Presidente Sebastián Piñera por el rechazo a la idea de legislar el proyecto de Admisión Justa, asegurando que un buen patriota no debe mentirle a la gente.

Luego de que el Mandatario aludiera al patriotismo como razón para aprobar la iniciativa, la parlamentaria que integra la comisión de Educación planteó que "lo primero que tiene que hacer un buen patriota es no mentirle a la gente. Eso es patriotismo: decir la verdad. Con este proyecto de ley no se va a mejorar el problema que existe en el sistema de admisión actual".

"Se tiene que ver que gran parte de las familias que quieren acceder a un determinado establecimiento no lo logran, porque estos establecimientos que son de mejor calidad son absolutamente escasos y eso es responsabilidad del Estado", dijo.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseveró que "me parece que este apelativo de patriotismo o apelar a cierto nacionalismo para aprobar la idea de legislar de sus proyectos de ley no corresponde. El Presidente sabe que sus propios ministros cuando fueron parlamentarios y les tocó ser oposición, muchos de ellos rechazaron y votaron en contra la idea de legislar de los Gobiernos de la ex Nueva Mayoría".

"Me parece que acá es un debate democrático, donde distintos especialistas han ido a dar su opinión y dieron los argumentos suficientes para rechazar la idea de legislar de un proyecto que retrocede", sentenció.

Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) planteó que "solamente estamos perfeccionándolo en línea con lo que los padres y apoderados han sufrido a lo largo de las regiones en la implementación inicial de este sistema. Yo espero que en la Sala, cuando sea votada la idea de legislar, podamos tener los votos necesarios".

"Esto no es un proyecto que esté asociado a un triunfo del Gobierno, sino que está asociado a una necesidad que nos han expresado los padres y apoderados", agregó.