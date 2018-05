Heraldo Muñoz: Sensación "de dulce y agraz" por promulgación de gratuidad sin actos

El ex canciller Heraldo Muñoz afirmó este miércoles que "hay de dulce y de agraz" ante la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de no realizar un acto de promulgación de la Ley de Educación Superior, que consagra la gratuidad en la enseñanza universitaria y fue impulsada por Michelle Bachelet.

Previo a participar del encuentro que sostiene la ex Presidenta con sus ex ministros, quien fuera titular de Relaciones Exteriores -que hoy compite por la presidencia del PPD- comentó la reciente decisión del actual Ejecutivo, sosteniendo que "hay de dulce y de agraz en esto y yo prefiero hacer un análisis global una vez que se presente la cuenta del Presidente de la República" este viernes.

Esto, explicó Muñoz, porque "efectivamente hay algunas implementaciones de proyectos que no han sido como se acostumbra, pero, por otra parte, ha habido proyectos de la Presidenta Bachelet que estaban muy avanzados en el Congreso que, aparentemente, el Presidente de la República está recogiendo como suyos".

Narváez insiste: Reunión con Bachelet no es por cuenta pública

Al inicio de la cita con Bachelet, la ex ministra vocera de Gobierno Paula Narváez reiteró que la reunión no tiene que ver con la cuenta pública ante el Congreso Nacional que realizará el Presidente Piñera este viernes 1 de junio.

"La Presidenta Bachelet nos ha invitado a todos sus ex ministros y ministras a compartir hoy un momento para poner en común lo que ha sido este tiempo también fuera del Gobierno. Saben que la ex Presidenta ha tenido una agenda muy intensa en el plano internacional, hoy ella ha tenido un espacio de tiempo para poder reunirse con sus ex colaboradores y colaboradoras y por eso estamos hoy acá", explicó.

Narváez insistió en que "el hecho que sea en la misma semana de la cuenta pública en realidad es una coincidencia, absolutamente así. Tiene que ver con los tiempos que la ex Mandataria tiene".

Consultada sobre si el encuentro se trata de una rearticulación de lo que viene por delante, Narváez dejó esto en manos de los parlamentarios y los partidos.

"La verdad es que pueden haber tantas lecturas de estas cosas desde el punto de vista político, pero hoy la oposición, el progresismo, está representado por los partidos políticos, por sus dirigentes, por los parlamentarios que hoy están en Congreso Nacional, por los alcaldes y concejales que están en el territorio y, por lo tanto, es a ellos a quienes le corresponde esa articulación", expresó.

El ex ministro de Justicia Jaime Campos, quien estuvo en la polémica por no firmar el decreto de cierre de Punta Peuco, estaba invitado a la cita, pero finalmente no llegó al encuentro con Bachelet.

Mientras que la ex ministra de Educación Adriana Delpiano se excusó por no encontrarse en la ciudad.