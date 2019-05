Ministra Cubillos tras críticas por correo spam: Estamos actuando conforme a la Contraloría y a la ley

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, salió a responder la polémica del masivo correo electrónico "spam" que supuestamente habría hecho la secretaria de Estado en defensa del proyecto de "Admisión Justa".

"A mí me llama la atención, siempre he creído que necesitamos apoderados, docentes, directores, sostenedores más informados y no menos informados. Nosotros hemos enviado ya uno o dos correos al mes y justo las criticas vienen por esto proyecto", replicó Cubillos.

La misiva fue enviada a los correos que los padres utilizaron para al Sistema de Admisión Escolar (SAE), durante el año 2018. "Por supuesto estamos actuando conforme a la Contraloría y a la ley", agregó la secretaria de Estado.

Este lunes se pondrá en tabla la idea de legislar el proyecto de "Admisión Justa", que busca modificar el sistema de admisión escolar que este año alcanzará cobertura nacional con la incorporación de la Región Metropolitana.

Dicha propuesta no ha tenido apoyo desde la oposición, donde sostienen que "nos interesa hacerle los cambios y ajustes al sistema de admisión escolar, pero no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo el Gobierno y eso dentro del diálogo democrático es legítimo", indicó la diputada frenteamplista Camila Rojas, presidenta de la comisión de Educación.

Críticas al actual sistema de admisión escolar

El director del colegio Puente Maipo de la Fundación Nocedal, Miguel Arce, que entrega educación gratuita a alumnos en riesgo social, criticó que el actual sistema de admisión escolar pone en riesgo a alumnos vulnerables.

"Lo que a nosotros nos gustaría es poder mantener esta discriminación positiva, es decir, démosle preferencia a aquellos que más lo necesitan en colegios que han nacido para atender a la pobreza", dijo Arce.

"Por qué no se podría pensar en los colegios de alto rendimiento se permite seleccionar un número determinado y permitanos a nosotros seleccionar en razon de la pobreza", sostuvo.

Marcha por la inclusión

Este sábado se realizó una Marcha por la Inclusión en la educación para personas con discapacidades diferentes o enfermedades.

Según los organizadores de la manifestación, actualmente la mayoría de los menores que cuentan con dificultades no tienen acceso a una educación de calidad y son discriminados por colegios públicos y privados.

"Se necesitan garantías de acceso, permanencia y egreso en igualdad de condiciones, con ajustes curriculares razonables, reconocimiento de estudios y subvención preferente para quien lo necesite", dijeron los convocantes.