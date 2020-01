Acción judicial por la PSU: Jóvenes piden suspender proceso hasta que se dé solución a prueba de Historia

Un grupo de más de 40 jóvenes presentó este miércoles un recurso de protección que busca que se les otorgue la posibilidad de rendir la prueba PSU de Historia, que fue suspendida por el Demre.

Los afectados, representados por el abogado Rodrigo Lazo, buscan "conculcar dicha decisión tres derechos que están amparados en la Constitución Política, en los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que son el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la educación y el derecho de propiedad sobre la prueba".

"Lo que perseguimos con este recurso es que primero se dé una orden de no innovar para que se suspenda la tramitación del proceso en general hasta que no se decida el mismo, es decir, que no se haga ninguna diferencia entre los otros estudiantes o postulantes que dan algunas otras de las pruebas", dijo.

Uno de los afectados, Ignacio Bertolotto, aseguró que "yo quiero estudiar Periodismo, obviamente me piden la de Historia y en las universidades tradicionales te piden alrededor de un 20 por ciento".

"La culpa es de todos, del CRUCh, del Demre e incluso también del Ministerio de Educación y del Interior y Seguridad Pública", sostuvo.

Durante esta jornada, se espera que representantes de la Cones se reúnan con rectores, mientras que también se encuentra citado el Comité Ejecutivo del CRUCh.