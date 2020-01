Concepción: Alumnos que piden dar PSU de Historia recusaron a ministros que rechazaron orden de no innovar

Los alumnos de Concepción que recurrieron a la Justicia y en dos oportunidades no obtuvieron la orden de no innovar con el fin de paralizar el proceso de admisión de las universidades si es que no se rinde la PSU de Historia, presentaron una recusación de inhabilidad contra tres jueces suplentes de la Corte penquista.

La acción legal busca la inhabilidad de los magistrados (s) Antonella Farfarello, Jaime Véjar y Gonzalo Rojas, invocando la causal de "haber el juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella".

Marcelo Parodi, abogado representante de 10 estudiantes, señaló que "el pasado viernes al conocer este rechazo por segunda vez por petición de no innovar ingresamos un escrito con el objeto de recusar a los tres jueces suplentes que rechazaron esta orden de no innovar".

"Esta recusación persigue la inhabilidad, con el objeto de que se abstengan de seguir conociendo este recurso los tres jueces jueces suplentes que denegaron la orden de no innovar", agregó.

Rechazo por reiteración de argumentos

Precisamente esta decisión se tomó luego que la Corte por segunda vez rechazara la reposición para no innovar.

El ministro (s) Jaime Vejar, explicó que "la reposición, en el fondo, reitera muchos de los argumentos ya dados en el recurso inicial en relación a la concesión de orden de no innovar, se estima, por ahora, que no existen antecedentes que justifiquen o que lo ameriten".

"Se va a estar a la espera de los informes de los recurridos para que en definitiva se pueda resolver el fondo del asunto que dice relación con lo que ya conocemos, que es justamente saber si es ilegal o arbitraria el acto de suspensión de la PSU y que los recurrentes así lo estiman, y será en definitiva lo que el recurso va a resolver", añadió.

De forma paralela, mientras se tramita la recusación, los recurrentes confirmaron que ingresarán por tercera vez una petición de no innovar.