Cruch confirmó tercer intento con los jóvenes que aún no pueden dar la PSU

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) decidió este miércoles dar curso al anunciado "Plan C" de rendición de la PSU; es decir, los jóvenes que aún no han logrado completar sus exámenes de admisión deberán concurrir en tercera instancia a intentarlo.

Esta situación pesa para 4.938 inscritos en el caso de Matemática y de 4.511 en el caso de Lenguaje, equivalentes al 1,7 y 1,5 por ciento del universo de postulantes del proceso de admisión 2020, respectivamente.

El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, indicó que en dicha ocasión se aplicarán "las mismas garantías de seguridad" que se implementaron este lunes y martes recién pasados, en el segundo intento de rendición.

"Como se había, de algún modo anticipado, el consejo acordó que esas personas que se vieron impedidas de rendir las pruebas de lenguaje y de matemáticas el día lunes 27 de enero podrán rendir estas pruebas los días martes 4 y miércoles 5 de febrero, a las 10 de la mañana, en los locales que se les comunicarán oportunamente (por el Demre) y desde luego con las mismas garantías de seguridad que se adoptaron para los días 27 y 28", destacó el también rector de la Universidad de Valparaíso.

"Hacemos un llamado a las familias y desde luego a las y los postulantes, para que asistan con la confianza de que haremos el mayor esfuerzo para que, ojalá, no tengamos que lamentar otra frustración que deban agregar a la que ya han tenido. Queremos ser enfáticos en el sentido que esos y esas postulantes no se merecían, en caso alguno, tener que ir en una tercera oportunidad a rendir estas pruebas, pero ello ha ocurrido nuevamente - tal como ocurrió los días 6 y 7 de enero- debido a los actos ilícitos que estuvieron destinados a impedir, precisamente, que quienes habían decidido rendir estas pruebas no lo pudieran hacer", señaló el rector de la Universidad de Valparaíso.

Valle señaló que con estas nuevas jornadas, el CRUCh y el Demre se busca no dejar en la indefensión a quienes no pudieron rendir las pruebas.