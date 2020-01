CRUCh: El número de alumnos que no rindió PSU de Matemáticas no justificaría retraso en resultados

El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, aseguró en El Diario de Cooperativa que el número de estudiantes que no pudo rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Matemáticas es menor, por lo que no se justificaría una postergación del calendario de admisión a la educación superior.

Esto tras los disturbios al interior y exterior de algunos locales durante la jornada del lunes, los que obligaron a suspender en siete recintos el examen de Matemáticas, en la segunda rendición de la PSU tras el boicot del 6 y 7 de enero pasados.

El rector de la Universidad de Valparaíso evitó dar una cifra de postulantes afectados por la suspensión de esta prueba, aunque el número que estiman "es menor".

"En consecuencia -afirmó Valle-, se puede tomar (la prueba de Matemáticas) en una fecha muy próxima, que no tenemos bien definida, pero que por su cantidad no explicaría un retraso en los compromisos que ya tenemos en el sentido de entregar el 24 de febrero los resultados de quienes rindieron las pruebas tanto los días 6 y 7 de enero, como en los días 27 y 28".

El rector enfatizó que "no debiera producirse un retraso o una reprogramación" por esta situación.

Valle, además, ratificó que están "pensando en ampliar el porcentaje de admisión especial" a la educación superior, el cual hoy es de 15 por ciento, en los casos de alumnos afectados por la suspensión de la PSU de Historia.

"Queremos dar respuesta a aquellas situaciones que todavía no se ha dado una solución.

Por ejemplo, "en el caso de aquellos estudiantes que pudiendo tener hoy la opción de tomar uno de los mejores puntajes en los otros factores, sin embargo, consideran que ellos pueden tener una diferencia bastante más favorable en una medición específica de Historia, entonces, las universidades, todos los años, tienen unos sistemas de ingreso especial o de admisión especial en las que fijan unos requisitos y, entre otros, consideran los mejores promedios en determinadas áreas, dependiendo de las carreras", detalló el rector.

"Esa es una posibilidad abierta, que no está todavía regulada específicamente para el caso de estudiantes que no pudieron rendir Historia, pero que nuestro propósito es que pueda estar a partir de las siguientes etapas del proceso de admisión. No hay en eso una posibilidad descartada", enfatizó.

Valle sentenció que "el proceso no ha terminado, el proceso está en curso y, por lo mismo, sobre la base de los desempeños, de las metas que estamos logrando con esta segunda aplicación de las pruebas, el Consejo de Rectores se va a reunir mañana (miércoles) para evaluar los cursos de acción a seguir".