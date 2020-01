Demre y amenaza de boicot a la PSU: Por favor no se enfrenten a sus compañeros

La directora del Demre, Leonor Varas, lamentó que el movimiento estudiantil, comandado por la ACES, llame a boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU) este próximo lunes 6 y martes 7 de enero, amenazando con protestas y tomas de los locales de rendición.

La académica urgió a los estudiantes en El Diario de Cooperativa a no entorpecer esas jornadas, pues estarían vulnerando el "derecho delicado" a la educación, "por el que sobre todo en este ejercicio se toman tantas, tantas precauciones para que nadie lo vea vulnerado".

Si bien reconoció que "los jóvenes que han hecho el llamado tienen un objetivo loable" al plantear cambios al sistema para acceder a la Educación Superior, de igual forma pidió que se desista del boicot, tomando en cuenta sus propias demandas.

"Realmente es grave que un movimiento estudiantil que tiene buenos propósitos, que ha reivindicado cosas que necesitamos conversar y revisar, que se manche al comienzo de esto, con un llamado que vulnera este derecho fundamental que es el que está cautelado en el proceso", remarcó.

"Entonces hemos llamado a que no boicoteen, no se enfrenten a sus compañeros, no produzcan un daño a un derecho fundamental que todos queremos defender", añadió la académica.

Respecto a la crítica a lo discriminatorio del proceso, principal motivo detrás la posible irrupción, Varas hizo hincapié en que "en un país como el nuestro, donde la segregación a nivel habitacional y geográfico es horrorosa, es muy difícil que un instrumento no la refleje".

"Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de intervenir desde dónde trabajamos, en aquello que nosotros podemos aportar en aminorar estas cosas, en ningún caso amplificarlas", agregó, recordando la intervención del propio Demre para mejorar el examen.

Medidas de orden civil

Finalmente, la académica sostuvo que las medidas para prevenir una eventual manifestación "son todas de orden civil".

"Por supuesto que siempre hay apoyo de Carabineros, como todos los años, pero esencialmente, en este caso se trata, más que del orden público, de que los jóvenes puedan ejercer su derecho en buenas condiciones", remarcó.

La directora del Demre reiteró que la PSU y su papel al postular a una universidad "es muy importante en la vida de muchas personas, y es un derecho fundamental en el acceso a la educación, por lo tanto, todas las medidas tienen ese principio al centro, y no el de dar medidas de fuerza".

"Evitar que el control del orden público prevalezca por sobre el ejercicio de este derecho. El control del orden público está sujeto a este derecho", concluyó Varas.

"La PSU siempre ha sido estresante para los secundarios"

Ante el emplazamiento del Demre porque pretenden impedir la rendición de la prueba, la vocera de la ACES, Aylén Salgado, señaló que "les hacemos la pregunta de vuelta: Con este sistema, ¿a cuánta gente también han dejado fuera?".

La dirigenta insistió que muchas personas ingresaron a cualquier plantel "por no haber tenido la plata para pagar un preuniversitario, o porque su colegio era pobre y no tuvo las facilidades para entrar a la carrera que quiere".

"Es momento de ponernos en los zapatos de la otra persona. La normalidad que quieren implantar no se puede lograr así, y hoy día sabemos que puede ser muy estresante también en el contexto actual, pero la PSU siempre ha sido estresante para los estudiantes secundarios", concluyó.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que desde el gremio comparten las críticas de los alumnos, y "creemos que tienen derecho a manifestarlas y a movilizarse al respecto, pero a su vez, yo estoy seguro de que ellos no van a dañar a sus propios compañeros impidiendo que den la prueba".

En ese sentido, tampoco cree que es viable la implementación de un nuevo sistema de admisión a tan poco tiempo de que comiencen los trámites de postulación.

"Si se tuviera que improvisar otro sistema de admisión a estas alturas, en que los tiempos están muy al límite, evidentemente cualquiera que fuera sería muy arbitrario, porque sería algo improvisado, que no habría estado en las reglas del juego conocidas por los mismos estudiantes que dan la prueba", explicó el presidente del Magisterio.