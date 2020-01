Gobierno anunció resguardo policial para la PSU y rechazó nuevo llamado a funa

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que habrá mayores resguardos para la nueva rendición de la PSU el próximo lunes 27 y martes 28 de enero, luego del boicot en diversos centros educacionales en la primera fecha de la prueba -el 6 y 7 de enero- y de la suspensión de la prueba de Historia y Geografía por una filtración.

Después de una primera reunión con los integrantes del Demre y del CRUCh, y más tarde con el Presidente Sebastián Piñera, el secretario de Estado, en conjunto con su par de Educación, Marcela Cubillos, informaron que el organismo encargado del proceso de admisión a la educación superior aceptó tomar medidas de seguridad para la prueba, las que serán dadas a conocer por el propio Demre este viernes.

"Va a haber mayor control, control perimetral, control de acceso, pero los detalles se van a informar el viernes y el Demre es la institución responsable de informar cuales van a ser todas las medidas específicas, pero por cierto vamos a tener que tomar mayores resguardos y en eso le pido comprensión a las familias, a los jóvenes, porque esos mayores resguardos son en su propio bien", dijo Blumel.

"No vamos a permitir que un grupo de personas que no respeta a nadie, que no respeta los derechos de las personas, que no cree en la democracia, que le arrebate el derecho a cientos de miles de jóvenes que van a rendir la PSU", añadió el titular de Interior.

Blumel además explicó que "necesitamos establecer un conjunto de exigencia bastante más importantes que las que se tomaron en la ocasión anterior y hoy la reunión fue para coordinar la implementación de esas medidas con Carabineros y la PDI".

Luego de los diversos incidentes el 6 y 7 de enero, de los casi 300 mil inscritos para la PSU, para esta nueva fecha están convocados más de 110 mil jóvenes para rendir las pruebas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias.

[Lea también] Demre publicó nómina de habilitados para dar la PSU

En tanto, la ministra Cubillos rechazó el nuevo llamado a movilizaciones que realizó la ACES este martes.

"Sorprende que se insista en un llamado a la violencia, fue esa violencia la que frustró la posibilidad de tantos jóvenes, que con el esfuerzo de ellos y sus familias se habían preparado por mucho tiempo para rendir esta prueba", planteó la ministra de Educación.

"Llama mucho la atención que jóvenes vuelvan a insistir en un llamado que es violento contra otros jóvenes, que busca alterar el derecho de otros jóvenes que tienen todo el derecho a rendir esa prueba en paz y tranquilidad", añadió.

Además, Cubillos valoró las medidas de seguridad que se tomarán en esta oportunidad, para evitar incidentes.

"Estamos trabajando para proteger a aquellos jóvenes que merecen y tienen el derecho a rendir la prueba con normalidad (...) Lo importante es que se cumplan las medidas que el Demre ha coordinado con Carabineros, con el resto de las instituciones para que los jóvenes puedan rendir la prueba en paz, pero por supuesto se necesita que en Chile también impere el respeto, la paz", recalcó.