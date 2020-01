La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible dos recursos de protección interpuestos por estudiantes que piden rendir la PSU de Historia, sin embargo, no concedió la orden de no innovar que solicitaba paralizar el proceso de admisión en las universidades mientras no se resolviera la petición.

Por lo anterior, el proceso de rendición de la PSU de lenguaje, matemáticas y ciencias programada para el 27 y 28 de enero se llevará adelante de forma normal, pero paralelamente, el Consejo de Rectores (CRUCh) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro (Demre) deberán enviar informes en un plazo de 8 días justificando la decisión de no tomar la prueba de historia.

El ministro Gonzalo Rojas, presidente la primera sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, señaló que "en cuanto a la orden de no innovar se tuvo especialmente presente el contexto de los acontecimientos que recién han sucedido en el país, se han tenido presentes también las medidas que la autoridad administrativa ha tenido presente y ha dispuesto para enfrentar la situación".

"Con ello se concluye que no se dan, por ahora, los requisitos de plausibilidad de urgencia que las órdenes de no innovar suponen para poder ser concedidas", añadió.