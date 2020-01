Rector USS: Tendremos un proceso de admisión basado en una PSU que tuvo anomalías

El rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, aseguró que el actual proceso de admisión a la educación superior estará basado en una Prueba de Selección Universitaria (PSU) que "tuvo anomalías", ante los disturbios, postergaciones y suspensiones de exámenes que han marcado la rendición.

Williamson, quien sostuvo que es "artificioso generar una polémica" por haber suspendido ayer lunes la PSU en algunos de sus recintos, puso el acento en que "aquí estamos frente a una situación que fue anómala, anormal".

"Vamos a tener un proceso de admisión que va a estar basado en una prueba que tuvo anomalías y que, probablemente, esas anomalías van a generar una situación de injusticia", expresó.

El rector enfatizó que "no hubo un proceso absolutamente transparente", porque "transparencia, para mí, es que tengamos una razonable igualdad de oportunidades para todos. Hubo estudiantes que rindieron la prueba con mucho ruido afuera, por tanto, el rendimiento de ellos no va a ser (adecuado). Hubo estudiantes que no rindieron la prueba, en el caso de Historia. No sabemos qué va a pasar ahora con Matemáticas, no sabemos si habrá una tercera prueba para los 3.000 ó 4.000 estudiantes que no pudieron rendirla".