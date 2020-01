Vivaldi: Sea cual sea el sistema, lamentablemente reflejará la tremenda desigualdad educacional

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que si bien este año se modificará la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el sistema que lo reemplace igual terminará reflejando la desigualdad del sistema educativo.

La máxima autoridad de la Casa de Bello sostuvo a La Tercera que "en lo que más ha trabajado el Demre es en pensar en sistemas alternativos, pero uno tampoco puede vender ilusiones, ya que, sea cuál sea el sistema de admisión, lamentablemente va a reflejar la tremenda desigualdad educacional".

Respecto al boicot, el rector dijo que no está de acuerdo "con que esto no haya resultado. La COP25 y la Apec no se hicieron. Que el Demre haya logrado un 71 por ciento de aplicación de la PSU (en Matemática) no es tan malo. En un país donde ocurrió lo que ocurrió, haber logrado lo que se logró, con la violencia que se usó, no corresponde decir que fue un fracaso".

"El Demre fue capaz de poner la prueba en todo Chile. Hubo una coordinación con el subsecretario (de Interior) Juan Francisco Galli. Lo que falló, y lo lamentamos infinitamente, fue la prueba de Historia, y eso no ocurrió por la cadena logística del Demre", remarcó.

El pasado lunes se inició el proceso de admisión a las universidad con la rendición de la PSU de Lenguaje y de Ciencias, las que fueron boicoteadas en varios establecimientos del país. Sin embargo, el día más complejo fue el martes cuando, tras la rendición de la prueba de Matemáticas, el Demre debió suspender la de Historia debido a la filtración de una de sus formas.

Esta situación llevó a las autoridades a reagendar todo el proceso y a cancelar, para este año, la PSU de Historia.

Vivaldi reconoció que "no me imaginé que existiese el esfuerzo que hubo por destruir una prueba tan deseada y querida por los estudiantes. Era razonable pensar que no se iba a llegar a este extremo porque se puso en la vereda del frente a muchas familias que quizás están de acuerdo en que la educación en Chile es totalmente inequitativa, en que hay que cambiar los sistemas de ingreso a la universidad".

"En circunstancias -agregó- en que vamos a conversar sobre una nueva Constitución, hubiera esperado que los jóvenes se preocupasen de ganar aliados para los cambios que hay que hacer".

Filtración de la prueba de Historia

En cuanto a lo ocurrido con la prueba de historia, Vivaldi manifestó que "las fotografías de la filtración muestran que estas se tomaron en un colegio, pero no estaba previsto que a un colegio entrara gente con armas a incendiar las pruebas y a hacerlas públicas para todo Chile".

"Pensamos que se accedió a la prueba de Historia en uno de los colegios donde en la mañana de ese día se provocaron incendios", planteó.

"Es verdad que los estudiantes que se preocuparon de preparar la prueba de Historia han sido defraudados. ¿Tenemos la culpa nosotros? Eso júzguenlo ustedes. Yo asumo toda la responsabilidad de la PSU, porque represento a la Universidad de Chile y al Demre".

"Suspensión de Historia es injusta"

Frente a las críticas, el rector de la Universidad de Chile remarcó que "la suspensión de la PSU de Historia es injusta, pero que no se diga que se suspendió porque se trata de Historia. ¡No! Si se hubiese filtrado Ciencias, hubiera sido lo mismo".

"El hecho de que no se repita Historia no tiene nada que ver con una mayor o menor apreciación que haya sobre la materia. Pero puedo afirmar que en el Cruch había una preocupación enorme por preservar Historia", enfatizó.

"Llamamos a que quienes anunciaron el boicot reflexionen sobre si están contentos con el impacto que esto tuvo en muchos jóvenes que querían dar la prueba. Esto alienó a mucha gente que, estando por una educación más justa y un sistema de admisión más justo, ahora no entiende que sus hijos hayan sufrido este ataque", finalizó.