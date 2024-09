A ley: Universidades no podrán condicionar entrega de título por deudas de arancel

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 86 votos a favor, 17 en contra y nueve abstenciones los cambios del Senado al proyecto que precisa prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas de arancel en la educación superior.

La iniciativa explica que algunas universidades han entendido que la sanción establecida en el artículo 55 de la la Ley 21.091, de educación superior, sobre "condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones" al pago de otros ítem distintos a los "aranceles previamente establecidos" no sólo se refiere a los derechos o tasas de titulación (estampillas y otros), sino que también incluyen la mensualidad o costo anual del servicio educacional. Por tal razón, se les niega la entrega de título, diplomas o certificaciones a los alumnos deudores de arancel.

En sus fundamentos para legislar sobre esta materia, los diputados autores de la moción indicaron que, pese a que existen decisiones judiciales a favor de los estudiantes, en general los tribunales sostienen que dicha prohibición solo opera en casos anteriores a la vigencia de la Ley 21.091, de educación superior, de 2018.

Texto legal aprobado

De este modo, el proyecto con las modificaciones del Senado sanciona como infracción grave condicionar la rendición de exámenes a deudas de arancel.

En específico, el Senado solo propuso reemplazar la expresión "otras evaluaciones" para precisar que esto aplica a rendir "exámenes de grado o titulación".

El proyecto es de autoría del diputado Luis Malla (PL). Además, lo firmaron Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Calisto (IND), Felipe Camaño (IND), Karen Medina (IND), Vlado Mirosevic (PL), Alejandra Placencia (PC), Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Sebastián Videla (IND).

Reacciones

En su mayoría, los parlamentarios de diversos sectores coincidieron que este proyecto consagra el derecho a la educación, priorizando la capacidad académica y no el poder económico. A su vez, que la falta de dinero no puede significar que los estudiantes no puedan obtener sus títulos.

Por ello, reiteraron su respaldo al proyecto porque permitirá a los alumnos convertirse en profesionales y lograr así cumplir sus compromisos económicos.

Además, recalcaron que este cambio legal no significa que la casa de estudios no pueda cobrar las deudas de arancel con posterioridad. Y, se criticó la lógica mercantil de la educación superior y coincidieron en avanzar en un nuevo financiamiento para el sector.

Desde la bancada republicana, en tanto, manifestaron una opinión contraria, porque remarcaron los estudiantes deben cumplir el compromiso de pago, para no afectar la fuente de financiamiento y debilitar a las universidades privadas.