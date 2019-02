Alumnos de la U. del Pacífico denuncian que bancos comenzaron cobros del CAE

Alumnos de la Universidad del Pacífico, a la cual le fue revocado su reconocimiento oficial por parte del Consejo Nacional de Educación, denuncian que los bancos comenzaron el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), debido a que no tienen cómo acreditar la continuidad de estudios.

De acuerdo a la denuncia, muchos ya han empezado a recibir llamados telefónicos de las instituciones bancarias para solicitarles que comiencen con el pago de cuotas, porque ya no siguen estudiando y apuntan que la universidad no les ha dado solución a sus situaciones personales.

Rogelio Iturra, que cursaba la carrera de Animación Digital en 2D y 3D, relató que "yo me fui a Toronto a levantar los datos de mi tesis para presentarla en el segundo semestre y me quedé con la tesis en la mano y me fui a sacar la cresta y media y cuando llegué estaba todo quema'o".

El afectado remarcó que "me quedan sólo dos ramos, no he recibido llamado alguno de esa universidad, excepto de mis compañeros y los docentes y los trabajadores, pero ni hablar del rector, la secretaria académica no existe y Pablo Ortúzar está fugado. La deuda no debe pasar los 3 millones de pesos, el punto es que es plata, entonces, tengo que esperar que llegue el administrador de cierre y no pienso invertir más en esa empresa".

La crisis de la Universidad del Pacífico partió en octubre, en enero pasado el CNED le quitó el reconocimiento oficial a la institución, a solicitud del Ministerio de Educación, y ahora falta que se designe al administrador de cierre, quien puede hacer que se mantenga funcionando la casa de estudios, ya que actualmente las sedes están cerradas y no hay funcionarios trabajando.

Los alumnos también reclaman que no pueden obtener pase escolar, con lo que les cuesta costearse sus traslados a las reuniones con el Ministerio de Educación, ni certificados de alumno regular.