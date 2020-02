CNA estableció plazos para que instituciones de educación superior logren la acreditación

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) estableció los plazos para que las instituciones de educación superior que no se encuentran acreditadas puedan recibir el reconocimiento.

Actualmente hay un total de 42 instituciones de educación superior que no están acreditadas: cinco universidades, 10 institutos profesionales, 17 centros de formación técnica y 10 instituciones de las Fuerzas de Armada y de Orden.

De acuerdo con los plazos establecidos por la CNA, estas entidades tendrán desde enero del 2021 hasta septiembre del 2022 para obtener el reconocimiento.

"Establecimos cinco ventanas de ingresos a través de un sorteo que se hizo delante de un notario público para que fuera lo más trasparente posible y esas ventanas comienzan en enero del 2021", sostuvo la secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Vil.

Según la ley de educación superior, comenzó a regir la parte que establece la obligatoriedad del reconocimiento, no obstante, de no aprobar, ingresan a un proceso de supervisión a cargo de la CNA para mejorar sus estándares y no cerrar.

Anteriormente, la acreditación era voluntaria, sin embargo ahora se busca asegurar la calidad en la educación.

El senador de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre, indicó que "los tiempos están muy justos, sobre todo para la acreditación de varios programas en varias instituciones de educación superior, lo cual con los nuevos estándares generaba problemas para la acreditación de las universidades, entonces me parece bien".

Y agregó que "es un calendario que es parte de la ley corta de acreditación, es parte de la institucionalidad que tiene que seguir avanzando, tiene que adecuarse sus nuevos estándares de acreditación para todo el sistema de educación superior".

Cabe recordar que la ley de Educación Superior, que se promulgó en mayo de 2018 tras cerca de cuatro años de trabajo, establece que a partir de enero de 2020 la acreditación de todas las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales es obligatoria y con criterios más exigentes, que deben ser revisados por los sectores productivos y expertos internacionales, y dos años más tarde se endurecerán los estándares.