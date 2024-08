Cuatro universidades chilenas destacan como las mejores del mundo en Ranking de Shanghái

Shanghai Ranking publicó la nueva edición del "Ranking Académico de Universidades del Mundo 2024" (ARWU por su sigla en inglés), en la que destacan cuatro universidades chilenas.

La clasificación mide a 2.500 planteles del mundo, calificando y jerarquizando a 1.000 en su medición anual, basándose en criterios como la calidad de la educación, rendimiento per cápita, resultados de investigación y calidad del cuerpo académico.

Dado lo anterior, a nivel nacional, la Universidad de Chile se mantuvo en el primer lugar por 22º año consecutivo, en el rango de las 401 y 500 mejores universidades del mundo.

El ranking es seguido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el rango de las 601 y 700 mejores del mundo; mientras, el tercer puesto lo tomó la Universidad de Concepción, en el tramo 701-800, y el cuarto puesto se lo llevó la Universidad Andrés Bello, destacando en el tramo 901-1.000.

A nivel mundial, el ranking es liderado por Harvard University, seguido por Stanford University y Massachusetts Institute of Techonology (MIT), todas de Estados Unidos.

