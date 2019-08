Diputada Girardi relató brutal golpiza a su hijo en campus de la Universidad de Chile

La diputada PPD Cristina Girardi relató una brutal agresión que sufrió su hijo por un grupo de encapuchados, el viernes 26 de julio, al interior del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.

El hijo de la parlamentaria –cuya identidad se mantiene en reserva por precacución- estaba en una zona de estacionamientos al interior de un vehículo perteneciente a la diputada, cuando -según el relato- fue abordado por ocho personas que lo bajaron a la fuerza y comenzaron a golpearlo.

Patadas, combos y golpes con hebillas de cinturón le provocaron diversas lesiones, entre ellas: fracturas en la mano, nariz y un trauma encéfalo craneano, consignó La Tercera PM.

"Ensañamiento brutal"

"No sabemos qué hubiera pasado si la polola no llega... Hubo un ensañamiento brutal, porque fueron varios los que lo atacaron, le dieron una paliza con cinturones y además lo amenazaron: le advirtieron que lo iban a volver a agarrar. Fue un acto de cobardía", señaló la diputada.

Según la familia, la golpiza se debió a una confusión, pues el grupo pensó que el hijo de la parlamentaria los estaba grabando.

"No podemos permitir que, precisamente en la educación, se den los mayores niveles de violencia con esta frecuencia y este ensañamiento. Porque esto no es política, no es un debate de ideas. Los niveles de brutalidad son sorprendentes", lamentó Girardi.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, ordenó una investigación sumaria y citó a los decanos de las facultades de Juan Gómez Milla para analizar la crisis y tomar medidas de seguridad que eviten que hechos como éste se repitan.