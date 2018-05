Directora de Igualdad de Género U. de Chile: Hay un reclamo puntual para que se termine la violencia

La directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, comentó en Cooperativa la "toma feminista" en la Facultad de Derecho, iniciada tras una denuncia de acoso sexual en contra de una estudiante.

En conversación con Lo que Queda del Día, Andrade planteó que "lo que ellas están diciendo es que detrás de este paro, de esta toma y movilizaciones hay un reclamo puntual para que se termine la violencia, pero es más que eso, es para que haya relaciones igualitarias entre los hombres y las mujeres".

"No me puedo referir en especial a ese, porque todavía ese sumario no se cierra (...) como universidad pública, para hacer cualquier investigación por temas disciplinarios nos guiamos por el estatuto administrativo y el mecanismo para investigar es el sumario administrativo", agregó.

La ex ministra planteó que un caso como este "se puede investigar, porque hay un funcionario involucrado y se aplica el estatuto administrativo. Sin embargo, efectivamente la víctima no tiene ningún derecho (...) cuando se le dice que el sumario es secreto, lamentablemente se le está comunicando algo que es así y que nosotros no podemos cambiar".

"Lo que ha dificultado un poco la conversación es que las alumnas están construyendo un solo petitorio, porque hasta ahora lo que ha habido son petitorios distintos de cada facultad y eso complejiza la conversación", dijo Andrade.

"El acoso sexual está instalado en nuestra cultura. Entonces, no es solo cosa de poner normas de comportamiento para erradicarlo", precisó.

Al ser consultada sobre su opinión personal, Andrade aseveró que "tengo una discrepancia con la forma, sin embargo me parece que el fondo -y la universidad lo ha entendido así-, entendemos el reclamo, lo encontramos justo".