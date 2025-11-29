El plan que reimagina la educación superior chilena para los próximos 12 años

La Subsecretaría de Educación presentó la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior 2026-2038, documento elaborado por un Consejo Asesor de 48 expertos, que establece cuatro desafíos clave y más de 50 líneas de acción para modernizar la educación superior chilena en el mediano y largo plazo.

El plan, desarrollado durante un año por especialistas de distintos sectores de la educación superior, la ciencia, innovación y el entorno social y productivo, fue entregado el viernes al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en un encuentro celebrado en el complejo universitario Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile.

La iniciativa propone una visión estratégica para los próximos 12 años, orientada a fortalecer las capacidades del sistema frente a los desafíos sociales, tecnológicos y productivos del país.

La estrategia define cuatro ejes prioritarios, 16 objetivos estratégicos y 52 líneas de acción, abordando materias como trayectorias formativas flexibles, generación de conocimiento e innovación, gobernanza sistémica y adaptación a los desafíos del desarrollo sostenible.

Eje 1: Trayectorias formativas y procesos académicos

Este desafío promueve transitar hacia trayectorias formativas flexibles y articuladas, que reconozcan y valoren la diversidad de necesidades formativas y el desarrollo integral de las personas, y que sean pertinentes para abordar los desafíos sociales, culturales y productivos del futuro.

Incluye reformas en títulos y grados, validación de aprendizajes previos mediante credenciales, apoyo en transiciones educativas y laborales, y fortalecimiento de la docencia para atender la variedad de estudiantes.

Eje 2: Desarrollo del conocimiento, investigación e innovación

Este eje buscará fortalecer los procesos de generación de conocimiento, investigación e innovación en educación superior, constituyéndolos como valor público que produce capacidades para abordar los desafíos de la sociedad del conocimiento y el desarrollo sostenible del país.

Las acciones clave involucran coordinar agencias educativas y de ciencia, tecnología e innovación (CTCI); expandir postgrados con proyección internacional en áreas prioritarias; y fomentar empresas de base científico-tecnológica desde las instituciones de educación superior, atrayendo inversión privada en investigación y desarrollo.

Eje 3: Articulación con entornos y dinamización del desarrollo sostenible

El objetivo estratégico de este punto es fortalecer las capacidades de la educación superior para adaptarse, anticipar y protagonizar los desafíos de futuro, a través del conjunto de ámbitos de su quehacer: formación, investigación, innovación, creación, vinculación y gestión institucional.

Propone articulación permanente entre instituciones educativas, sector público y productivo para alinear formación con empleabilidad y aprendizaje continuo; agendas de CTCI con enfoque público que integren desafíos locales y globales; y mayor vinculación territorial para el desarrollo regional y el rol social de las universidades.

Eje 4: Arquitectura y gobernanza del sistema de educación superior

Finalmente, este pilar apunta a consolidar una gobernanza sistémica de la educación superior orientada estratégicamente, a través de la actualización de sus procesos de regulación, aseguramiento de la calidad y financiamiento, para fortalecer su sostenibilidad y capacidades para la creación de valor y aporte al desarrollo del país.

Incluye crear un Consejo para el Desarrollo Estratégico que monitoree avances e impulse internacionalización; modernizar el marco legal de instituciones estatales para mayor agilidad; optimizar estructuras institucionales; orientar el aseguramiento de la calidad hacia impactos reales, respetando misiones diversas; y diferenciar financiamiento público según funciones, desvinculándolo de rankings acreditadores basados solo en procesos.

"En conjunto, estos desafíos contribuyen a la consecución de la visión de la Estrategia, que establece el horizonte orientador del ciclo de transformaciones y ajustes que la Estrategia proyecta para el sistema de educación superior", indicó el Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior.