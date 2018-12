Estudiantes exigen reunirse con la ministra Cubillos por crisis en la U. del Pacífico

Los estudiantes de la Universidad del Pacífico exigieron una reunión con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por la severa crisis económica que atraviesa la institución.

La vocera de los estudiantes, Javiera Vera, acusó que la ministra no ha querido reunirse con ellos.

"Exigimos a la ministra Cubillos que se reúna con nosotros, jamás se ha comunicado con nosotros", planteó la dirigenta.

Además, criticó al presidente del directorio de la universidad, Pablo Ortuzar, quien respondió a un requerimiento del Mineduc, aunque fue una respuesta considerada totalmente "insuficiente".

"Queremos saber porqué el Mineduc sigue pidiendo explicaciones a una persona que no tiene idea qué pasa en la universidad, no sabe qué pasa con los alumnos, con los funcionarios, con los profesores, sigue aceptando que este tipo de personas que lo único que están haciendo es lucrar con nuestro dinero, estén a cargo de universidades y a cargo de más de 3.000 alumnos que en este minuto no sabemos qué hacer", añadió Vera.

Mineduc por reubicaciones: "Estamos en conversaciones"

En tanto, el Mineduc pidió investigar el destino de los dineros de las becas al Consejo de Defensa del Estado, pero lo concreto es que a dos semanas de 2019, los 2.500 estudiantes de la U. del Pacífico siguen en la incertidumbre.

Ya no corre el plazo para el cierre del semestre y esto está dependiendo de la voluntad de los profesores que están priorizando a los alumnos con tesis.

Desde el Mineduc señalaron que se apuró la investigación, pero no se manejan plazos, estiman que para enero podría haber novedades. Esta indagatoria es reservada y la lleva un fiscal interno.

Por otra parte, ya se han contactado al menos con cuatro instituciones de educación superior para un eventual convenio, el que esperan pueda firmarse en marzo del próximo año.

"Hemos mantenido conversaciones con otras instituciones de educación superior a efectos de que se puedan firmar convenios que permitan la reubicación del mayor número posible (de alumnos). Estamos en conversaciones con cuatro instituciones", dijo el jefe de la división de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

"La información oficial que tenemos es la cantidad de estudiantes matriculados el año 2018, que son entre 2.600 y 2.700. Hay un número que no tenemos noción exacta de cuantos son, de alumnos que por su propia voluntad se han ido retirando de la institución", añadió.

Mientras, el lunes la ministra de Educación está citada a la comisión de Educación de la Cámara por este tema y se espera que pase a tabla para ser votada en la sala la propuesta para una comisión investigadora.