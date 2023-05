"Exceso de voluntarismo": El "parelé" de Marcel tras emplazamientos oficialistas por el CAE

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio un baño de realidad al debate por la condonación de las deudas universitarias, como el Crédito con Aval del Estado (CAE), una promesa de campaña del Gobierno de Gabriel Boric, que se reavivó en las últimas semanas previo a la elección de consejeros constitucionales de este domingo 7 de mayo.

El pasado 26 de abril la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 99 votos a favor, uno en contra (Hotuiti Teao, independiente en cupo Evópoli) y 35 abstenciones, un proyecto de resolución impulsado por el oficialismo que solicita al Presidente Boric la presentación de "un plan de condonación que incluya medidas administrativas y legislativas para concretar el compromiso de terminar con la deuda educativa de una manera justa, progresiva y gradual".

Ese mismo día, los diputados Gaspar Rivas, Pamelas Jiles y René Alinco ingresaron una iniciativa de ley para condonar las deudas del CAE, utilizando la misma vía que permitió el avance de los retiros de ahorros previsionales, una reforma constitucional transitoria.

Se trata de una medida "que tiene un costo fiscal muy grande, eso nadie lo ha puesto en duda (...) de varios de miles de millones de dólares. Es varias veces, por ejemplo, el Bolsillo Familiar Electrónico de todo un año; varias veces los aumentos de la Asignación Familiar", sostuvo Marcel en Radio Universo.

Hoy no es posible avanzar en ella sin los recursos que se proyectaba que recaudara la reforma tributaria que la misma Cámara Baja rechazó en su idea de legislar el pasado 8 de marzo, aseguró.

"Yo me pregunto, dado que hubo una mayoría para aprobar esta moción en el Congreso -el proyecto de resolución sobre el CAE-, cuántos de esos 99 votos vienen de diputados que votaron en contra de la reforma tributaria", inquirió el jefe de las finanzas del país.

Ante ello, relevó que "hay que ser serios: no tenemos todavía resuelto el financiamiento para aumentar la PGU a 250 mil pesos, que creo que todos con la mano en el corazón vamos a reconocer que es algo más prioritario que la condonación del CAE; si no tenemos todavía siquiera resuelto eso, cómo podemos pensar en resolver el tema del CAE".

"Hoy día la ausencia de mayores ingresos fiscales producto del rechazo de la reforma tributaria impide que se hagan muchas cosas, no solamente el tema del CAE. No permite el aumento de la PGU, no permite acelerar la reducción de las listas de espera en los hospitales, no permite implementar una ampliación significativa o la universalización de la sala cuna, no permite cumplir con todos los compromisos y todas las inversiones que se quieren hacer en seguridad ciudadana", explicó.

En ese marco, criticó que el debate haya vuelto a estar en la palestra antes de un proceso electoral: "Quizás estos periodos previos a las elecciones generan un exceso de voluntarismo, pero vamos resolviendo las cosas una a una", sentenció.