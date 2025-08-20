Fin al CAE: Presidente Boric pide a parlamentarios votar "con una mano en el corazón"

El Presidente Gabriel Boric llamó a los parlamentarios a "votar con una mano en el corazón" el proyecto que crea el FES, nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, y termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desde Coelemu, en la Región de Ñuble, el Mandatario pidió "a los parlamentarios que voten con una mano en el corazón, que voten pensando en las familias que tienen deudas, que voten pensando en aquellos estudiantes que han pagado a veces más de tres veces lo que les costó su carrera".

"Esto no se trata de propinarle una derrota o una victoria al gobierno, se trata de personas esforzadas que fueron a la universidad, a un instituto profesional o a un centro de formación técnica, y que producto de una política pública que no fue bien diseñada en su momento, terminaron con una pesada mochila que les ha impedido surgir", agregó.

La Cámara de Diputados votará esta jornada en general esta iniciativa, una de las promesas más simbólicas del mandato del Presidente Boric.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo en El Primer Café que "yo haría un llamado a que se entienda que acá no se trata de darle una victoria al gobierno de turno, se trata de poder destrabar un problema histórico que tiene a familias endeudadas, que tiene a las instituciones de educación superior sin financiamiento y esta es una salida ponderada, que se ha hablado con la oposición durante largo tiempo, quizás con el trabajo prelegislativo más importante que ha tenido este gobierno".

"Hoy día el CAE es caro y es malo, así que no digan que (este proyecto) es financialmente irresponsable", añadió.