Los alumnos universitarios de pregrado y postgrado volverán a clases presenciales y se espera que más de un millón 200 mil lo haga durante el mes de marzo.

Según el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la alta tasa de vacunación -un 95% de estudiantes con esquema completo- permite un "retorno a la presencialidad permanente".

"Los alumnos de las instituciones de educación superior están en el orden de un 95 por ciento con su proceso de vacunación completo. Por lo tanto, unido al monitoreo permanente del cumplimiento de medidas de autocuidado, estamos en condiciones de dar este paso a la presencialidad permanente", señaló Figueroa.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que "quienes no se vacunan pueden asistir presencialmente a la universidad, siempre y cuando demuestren que no están bajo infección, cuya probabilidad es muchísimo más alta por el hecho de no estar vacunados".

Asimismo, el vicerrector académico de la Universidad Católica, Fernando Purcell, explicó que los estudiantes "al acceder a las distintas de clases se debe escanear un código QR, de forma tal de poder monitorear y saber quienes están en las distintas salas de clases en caso de que haya algún brote".