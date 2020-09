Nuevo webinar FEN-MIT: "América Latina y la persistencia de la desigualdad"

El segundo seminario online conjunto del segundo semestre entre la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) se realizará este jueves 17 de septiembre.

Bajo el título "América Latina y la persistencia de la desigualdad" expondrá Nora Lustig, profesa de Economía Latinoamericana de Tulane University y directora del Commitment to Equity initiative (CEQ).

La exposición de Lustig será comentada por José De Gregorio, decano FEN y ex presidente del Banco Centra, y Roberto Rigobon, profesor del MIT Sloan School of Management y experto en crisis financieras y su propagación.

Nacida en Buenos Aires, Argentina, Lustig ha pasado la mayor parte de su vida en EE.UU. y es licenciada en Economía y doctora en Economía de la Universidad de California, Berkeley.

En 2016 recibió el premio Lawrence M. v. D. Schloss en Tulane, a la excelencia en investigación.

El pasado encuentro virtual, a raíz de la pandemia de Covid-19, fue con el Premio Nobel de Economía Jean Tirole, bajo el título "Economics for the Common Good after Covid".

El webinar de este 17 de septiembre se puede seguir desde las 13:00 horas en las redes sociales de la FEN y a través de Cooperativa.cl.