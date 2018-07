Profesoras de la Universidad de Chile solicitan la renuncia de Carlos Carmona

Un grupo de 30 profesoras de la Red Amanda Labarca de la Universidad de Chile firmaron una carta solicitando la renuncia de Carlos Carmona, ex presidente del Tribunal Constitucional acusado de acoso sexual y laboral al interior de la casa de estudios.

Una de ellas es la ex ministra de la Mujer Laura Albornoz, quien cuestionó que hay gente a la que "no le conviene" quedar mal con Carmona, luego que, mediante una declaración, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no menciónara directamente los hechos cometidos por uno de sus profesores, por lo que las alumnas decidieron mantener la toma que realizan hace más de 70 días.

La ex secretaria de Estado apuntó que a algunos "no les conviene estar mal con el ex presidente del Tribunal Constitucional y hay mucha gente que tampoco le gusta estar mal con la mayoría o con la imagen que representan los poderes el Estado".

"(Es) muy calentito quedarse en el lugar que uno está y no propiciar los cambios que sean necesarios para que la sociedad evolucione", fustigó la otrora ministra.

Otra de las académicas firmantes es Maricruz Gómez de la Torre, quien emplazó a Carmona a "demostrar que siente cariño por la universidad y renunciar".

"Estamos en una toma de dos meses porque se ha negado a renunciar", lamentó la profesora, quien sostuvo además que "el hecho es que por último podría que renuncie para que vuelva la paz y la conciliación dentro de la facultad, porque en el fondo esto tensiona absolutamente las relaciones entre los miembros de la comunidad".

Académico: "Todos los profesores estuvimos de acuerdo"

En tanto, el también docente de la facultad Jean Pierre Matus aseguró que "todos los profesores estuvimos de acuerdo en esa declaración, incluyendo quienes se presentaban con una posición similar a la de los estudiantes".

"En lo que no estamos de acuerdo es que si una persona ya fue sumariada y sancionada, no corresponde que un órgano que no es el del sumario ni la autoridad encargada de establecer las sanciones, recalifique los hechos", en el marco de un caso que -dice- "ya está resuelto por las vías que corresponden a nuestro sistema administrativo".

Una nueva asamblea de estudiantes resolverá este lunes le continuidad de la toma y las medidas para enfrentar el retorno de Carmona, que se prevé ocurra a fines de agosto.