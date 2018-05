Rector de la U. de Chile mantuvo suspensión de tres meses para Carlos Carmona

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, rechazó la apelación presentada por el profesor de la Facultad de Derecho Carlos Carmona frente a la suspensión de tres meses que le aplicó el decano Davor Harasic.

La sanción le fue aplicada a Carmona, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), luego que el decano Harasic recibiera un sumario administrativo en que se investigó por ocho meses una denuncia de acoso sexual y laboral por parte de Sofía Brito, una de las ayudantes del abogado y alumna de la carrera de Derecho.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, en el citado documento a Carmona se le reprochan conductas imprudentes con su alumna por lo que se sugirió amonestar al ex presidente del TC, sin embargo, Harasic aplicó una sanción más alta por concepto de faltas a la probidad administrativa.

Luego que el rector Vivaldi no acogiera el recurso presentado por el abogado de Carlos Carmona, Juan Pablo Hermosilla, sólo queda que la autoridad universitaria, quien no puede aumentar la sanción, sino que sólo acogerla, rechazarla o disminuirla, notifique el fin del proceso investigativo, tras lo cual el académico tiene la posibilidad de acudir a la Contraloría o a la justicia ordinaria.

Este caso motivó la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, movimiento que se ha replicado en distintos puntos del país y que originó la marcha por una educación no sexista que se realizó este miércoles en diferentes ciudades.

Denunciante de Carmona: Fue difícil tomar la decisión de hablar

Sofía Brito, la denunciante de Carmona, recordó en conversación con Súbela Radio que "fue difícil tomar la decisión de hablar, porque contar nuevamente lo que viví es un tema duro. La primera vez que me sentí incómoda, yo le dije que había límites corporales".

La estudiante comentó en entrevista con la comediante Natalia Valdebenito que "justamente después de que pasa este episodio, él empieza a manipular esta situación: que no podía trabajar conmigo si yo ponía límites, que él tenía que conocerme en todas las esferas de mi vida".

Brito remarcó en sus declaraciones recogidas este miércoles por La Segunda que "esta seguidilla de hechos fueron difícil para mí de sobrellevar. Fueron en escalada hasta que pasa cuando me quedé dormida en el sillón del tribunal", momento en que -según la denuncia- al despertar el profesor le acariciaba el pelo.

La denunciante apuntó que Carmona "era un profesor muy importante. Cuando empecé a ser parte de su equipo de ayudantes, todo el mundo me decía que era la mejor oportunidad que podía tener en mi vida. Me costó mucho hacer una denuncia, muchos me dijeron que no denunciara".

"La importancia que tiene este profesor en el mundo del Derecho y del Estado hace muy difícil que le crean a una simple estudiante. Cuando denuncié sabía que tenía que restarme de muchos espacios, me costaba mucho ir a la universidad, me iba a topar con él", resaltó.

Brito agregó que "después de que hice la denuncia, mucha gente se me acercó para cuestionar lo que pasó. Fue un secreto a voces en la universidad. Lo que viví ya lo viví y probablemente nadie me lo va a quitar nunca. Es difícil pedirle a una compañera que denuncie con este procedimiento, porque es un proceso que demora mucho. Yo llevo nueve meses esperando una resolución".

"En términos personales ha sido mucha más pérdida y someterme a una revictimización, al juicio de gente que me dice en la cara que lo que yo viví no era tan grave. Tenía la oportunidad de trabajar con uno de los profesores más prestigiosos de Chile y quedé en la total indefensión", enfatizó.

La denunciante concluyó que "yo soy ayudante de otros profesores hombres y nunca había tenido un problema así con ninguno. Soy ayudante desde primero de la universidad. Muchas veces pensé que me tenía que cambiar de carrera, o que quizás no me tenía que dedicar a esta área porque me tendría que topar con este profesor".