Rector Vivaldi sobre estudiante agredida: "Es un caso de violencia política"

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, aseguró que las agresiones denunciadas por una estudiante del plantel a manos de sus compañeros son "un caso de violencia política" gravísimo, pero no generalizado.

"Asociar Universidad de Chile con discriminación o intolerancia es de una injusticia que a mi juicio no tiene nombre", dijo Vivaldi respecto de la situación de Polette Vega.

"Nos interesa lo que realmente ella ha sentido, lo que ha ella le ha pesado la soledad que ha tenido y eso está ocurriendo, precisamente, en una facultad y en una carrera cuyo objetivo es ese, estamos hablando de trabajo social", añadió el académico.

Vivaldi señaló que lamenta "infinitamente que eso haya ocurrido y que si algo queremos garantizar, es que una cosa como esa no vuelva a ocurrir".

"Por eso yo digo que la convivencia en la Universidad de Chile es muy buena. Este no es un caso de convivencia, este es un caso de violencia política y eso gravísimo", destacó el rector.

Finalmente, Vivaldi aseguró que se está trabajando junto a los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y del campus Juan Gómez Millas respecto de esta situación, a la par que la supuesta agresora no puede asistir a clases aún cuando Vega no está acudiendo al establecimiento.

Diputado Bellolio: "Lamentablemente este no es un caso puntual"

El diputado UDI Jaime Bellolio, que llevó el caso a la comisión de Educación de la Cámara Baja, valoró las declaraciones de Vivaldi, pero insistió que este no es un caso puntual porque hay grupos de ultraizquierda en las distintas universidades que no permiten que existan personas que piensen de manera diferente.

"Creo que está bien que el rector de la Universidad de Chile conteste en el sentido que está preocupado en lo que está pasando en el caso de Polette, esta no es la primera vez, sino que ya es la segunda vez", dijo el diputado.

Bellolio recalcó que esto "lamentablemente este no es un caso puntual. No sólo en esta universidad, sino que en otras universidades también ocurre que hay grupos de ultraizquierda que no permiten que hayan personas que piensen distinto a ellos".

"Lo hacen a través de la violencia, lo hacen a tráves de la agresividad, lo hacen a través de la funa, entonces me parece bien el llamado que él hace a esta reflexión, esa reflexión más profunda", afirmó el gremialista.

Estudiantes de Derecho revisan cambios a estatutos

En el contexto de estas denuncias salió a relucir la modificación a los estatutos del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, que indicaba que dicha organización debía aportar a la construcción de una sociedad "anticapitalista, antiespecista y antiimperialista" - según cita El Mercurio-.

"En el estatuto del centro de estudiantes lo que se define son principios políticos que en ningún caso insistan a la violencia ni a la intolerancia. Ahora bien, yo también entiendo que este estatuto puede generar cierta clausura del debate, porque creo que las y los estudiantes tienen que decidir en las urnas si quieren o no representantes estudiantiles anticapitalista, antiimperialista o lo que sea", dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Emilia Schneider.

La dirigenta estudiantil sostuvo que "esto está marcado en una reflexión que está dando el movimiento estudiantil acerca de sus formas de organizarse, a los horizontes políticos, justamente en un momento de rearticulación, de recomposición del movimiento".

"Creo que apuntar con el dedo al centro de estudiantes de Derecho es un error y, de hecho, hoy día van a tener una asamblea en la cual van a revisar la pertenencia de este artículo, el artículo 10 que es el que ha sido tan polémico, y probablemente se termine modificando", recalcó Schneider.

En esa línea, pidió "bajar las revoluciones con apuntar al movimiento estudiantil como totalitario", sobre todo desde aquellos sectores que avalaron la dictadura.

El estudiante que lanzó agua a Polette Vega se encuentra separado de los ramos que comparte con ella, y desde la universidad aseguran que se ha conversado con sus compañeros para que se enfrente de mejor manera su eventual regreso a clases, el cual no está definido.