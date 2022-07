Subsecretaria: Críticas a informe del CAE vienen de un sector que no apoya la condonación

La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, aseveró que las críticas al Informe de Caracterización de los Deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), publicado por el Mineduc esta semana, provienen de un sector que se opone a la condonación, una de las claves del programa del Presidente Boric.

"Las críticas con poco fundamento venían de un sector que no apoya la posibilidad de avanzar en la condonación de una deuda educativa como esta. Son personas que han participado del Gobierno anterior, que han tenido cargos en él, que hoy día están en roles en ciertos centros de pensamiento", planteó en Lo que Queda del Día.

Figueroa precisó que "Acción Educar es un centro de pensamiento vinculado a la UDI, y allí hay personas que han sido jefes de gabinete de ministros y ministras del Gobierno anterior (...) muchas veces quienes llegan a poner los temas en la agenda no necesariamente tienen la verdad".

Dado que ellos acusaron una presunta exageración de la vulnerabilidad de los deudores, la autoridad rebatió que "este informe visibilizó, a través de la caracterización, a quienes hoy día tienen deudas por estudiar a través de este Crédito con Aval del Estado. Creemos que es importante porque desmitifica varias cosas que siempre se instalan en el imaginario".

Al ir al fondo del asunto, aseguró que "no hubo ningún RUT que no tuviera información (...) tomamos el ingreso estimado anual y lo dividimos por los valores extremos de cada tramo", aunque de todas maneras, "el objetivo de este informe no es caracterizar ingresos, es caracterizar deudores. Los ingresos son una variable que nos permite esa caracterización".

"Ese 38 por ciento de personas que reciben menos de 250.000 pesos, que es un rango entre 0 a 250.000, abre una pregunta que debemos seguir indagando (...) lo más probable es que haya personas que tengan ingresos informales; recordemos que metodológicamente no existe una forma de medirlos", precisó la subsecretaria.

Volviendo a quienes reprocharon el análisis, apuntó que "está claro que uno puede estar a favor o en contra de una política de este tipo; lo que no puede hacer es desinformar (...) a lo que nos enfrentamos es a (quienes) quieren invisibilizar una realidad que nuestro informe pone sobre la mesa, como un antecedente clave y que nos permitirá tomar mejores decisiones en materia de política pública".

"Este informe tiene consenso, no nos equivoquemos: que haya un ex ministro de Educación (Raúl Figueroa) y un centro de pensamiento asociado a una ideología (criticando el informe) no significa una generalidad", remató.