Superintendencia instruyó proceso administrativo en la Universidad de Chile por alumna agredida

La Superintendencia de Educación Superior anunció medidas por el caso de la estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile que acusa haber sido amenazada y agredida "por ser de derecha" en julio pasado, y agredida y hostigada por compañeros al regresar a clases en septiembre, en el campus Juan Gómez Millas.

El superintendente Jorge Avilés dijo que acogió una solicitud de la joven y la convocó junto a representantes del plantel universitario para resolver este nuevo caso de agresión.

"Esta Superintendencia ha instruido un proceso administrativo, el cual ha sido informado al rector de la universidad (Ennio Vivaldi) y que tiene por objeto convocar a la Superintendencia a la estudiante y a los representantes de la Universidad de Chile para que estos últimos se comprometan a adoptar todas las medidas de manera formal y concreta que solucionen este caso específico y para evitar que estos hechos de violencia sigan ocurriendo", dijo Aviles.

En tanto Juan Cortés, vicerrector de asuntos estudiantiles y comunitarios de la Universidad de Chile, criticó estas agresiones.

"(La joven) fue víctima de un acto de violencia que es precisamente las antípodas de los que la Universidad de Chile busca en su proceso formativo. Si ella estima que necesita otros elementos coadyuvantes a su situación estamos absolutamente dispuestos", comentó antes de confirmarse el requerimiento de la Superintendencia.

"Hemos hecho funcionar todos nuestros recursos que tenemos. La Universidad de Chile no es un estado policial, los protocolos son de separación de espacios. Por ejemplo el victimario identificado no puede acercarse a la estudiante. Se ordenó una investigación sumaria, se le han ofrecido facilidades a Polette para que termine o realice sus estudios", enfatizó.

Vallejo: Es violencia política

Por otra parte, la diputada comunista Camila Vallejo, ex presidenta de la FECh, consideró estas agresiones como violencia política y afirmó que son inaceptables.

"A mí me parece que es violencia política y creo que aquellos que creen que son más revolucionarios porque agreden individualmente a una persona porque piensa distinto, no lo son, y lo dice una persona que es de izquierda. Me parece que así no se avanza democráticamente", aseveró.

"Cuando tuvimos manifestaciones en 2011 también muchos sectores ultraizquierdistas nos agredían a nosotros mismos también y me parece que eso no es sano y no corresponde. Tampoco creo que es bueno que algunos traten de adjudicarle la violencia a los sectores de izquierda porque hay muchos sectores de izquierda que no avalamos eso, como no avalamos también acciones fascistas cuando nos atacan sectores de ultraderecha", aclaró también.

Departamento de Trabajo Social lamentó "hecho aislado"

Mediante un comunicado, el Departamento de Trabajo Social de la U. de Chile reiteró que "no avalamos los hechos de violencia en la que se han visto involucrados nuestros estudiantes. Y, en este marco, lamentamos que este hecho aislado tensione a nuestra comunidad educativa y al clima de convivencia entre los estudiantes".

Subrayó asimismo que "ha establecido una serie de principios y políticas que rigen su propuesta de desarrollo (...) que se relacionan con el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, la justicia social, la pluralidad ideológica y política, la autodeterminación y la democracia".

"En la situación que afecta a nuestra estudiante y cuyos hechos se han develado en la prensa en estos últimos días, queremos manifestar que hemos desarrollado varias acciones consensuadas e informadas con las personas afectadas", afirmó, precisando que "el departamento nunca ha tomado decisiones unilaterales que no sean conversadas y acordadas con las partes involucradas".

"Invitamos a la comunidad universitaria en su conjunto a resguardar los principios que históricamente han definido el espíritu de la Universidad de Chile, a mantenernos abiertos a resguardar los principios democráticos y de veracidad que nos guían y a restaurar la convivencia y las posibilidades de encuentro entre estudiantes", cerró el texto.