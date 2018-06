U. Iberoamericana: No hay alumnos reubicados, tampoco convenios de movilidad

Paz Gajardo, vocera de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana -que arriesgan perder el año académico si no parten ya sus clases, en medio del proceso de cierre que vive el establecimiento- advirtió en Cooperativa que ningún alumno ha sido reubicado y que tampoco se han concretado los convenios de movilidad con otras casas de estudios.

El Consejo Nacional de Educación (CNED) confirmó en febrero pasado la clausura del recinto por no tener "viabilidad financiera para cumplir sus compromisos laborales y administrativos", a pesar de tener la acreditación hasta octubre de este 2018, y en marzo designó a José Jara León como administrador de cierre.

Se esperaba que los 1.090 alumnos matriculados tuvieran asegurada la continuidad de estudios (Gajardo estima que cerca de un 80 por ciento de los alumnos desea seguir en la casa de estudios), pero aún no parte el año académico y, pese a hablarse de convenios con la UTEM, Usach y Santo Tomás, quienes quieren trasladarse a otros establecimientos no han logrado ser reubicados.

La casa central se encuentra tomada y los estudiantes acusaron que no hay respuesta del Ministerio de Educación, señalando, además, que es un gasto importante para las familias mantenerse en la universidad.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, la dirigenta estudiantil advirtió que no existe mayor voluntad del Gobierno para dar soluciones concretas a los alumnos afectados.

"Es súper extraño lo que el Gobierno plantea, porque si bien existe estas famosas becas de reubicación, a la fecha, mis compañeros no han sido reubicados y los que queremos permanecer en la casa de estudios tampoco hemos iniciado el año académico y estamos a tres semanas de saber si vamos a perder el año, porque ya claramente el semestre del año 2018 lo perdimos", dijo Gajardo.

"Ningún compañero (ha sido) reubicado y lo extraño e ilógico es que no tenemos convenio con ninguna casa (de estudios). Hubo alguna vez alguna conversación con la Santo Tomás, la (Universidad Tecnológica Metropolitana) UTEM, la Usach, pero no hay nada concreto, nada firmado, por lo tanto, no hay ningún compañero que se vaya a reubicar en estas universidades", apuntó.

"No nos han dicho nada porque esos convenios -si bien, nosotros como federación, más la federación de la U. de Santiago, gestionamos las primeras reuniones- el Gobierno no ayudó a hacer esas gestiones tampoco, y ellos no han hecho nada", manifestó la dirigenta, remarcando que desde la toma de posesión el Ejecutivo "no ha tomado en serio las demandas de los compañeros de la Universidad Iberoamericana, no hay voluntad del Gobierno".

La dirigenta explicó que durante el Gobierno anterior, "en una mesa de trabajo solicitamos becas de permanencia, pero al hacer el cambio de mando, no hay nada, es como una mesa de trabajo nueva, donde el Gobierno tiene muy poca claridad de los que está pasando. Y para qué vamos a hablar del ministro Varela, él habló ayer de que teníamos una mesa de trabajo, la cual no existe, jamás nos hemos sentado a una mesa de trabajo con él", expuso.