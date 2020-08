Universidad Católica lamentó la muerte de su rector emérito Juan de Dios Vial Correa

La Pontificia Universidad Católica de Chile lamentó el deceso de Juan de Dios Vial Correa, "uno de sus rectores más recordados", quien lideró la casa de estudios por 16 años, entre 1984 y 2000, en medio del "momento político complejo", marcado por el fin de la dictadura y la transición a la democracia.

Vial Correa, médico de la Universidad Católica y con formación de posgrado en el Instituto Cajal en Madrid, murió ayer lunes 17 de marzo, a los 95 años de edad.

En el recuerdo de su vida universitaria, íntimamente ligada a la UC, un período trascendental fue el de la reforma.

"Intelectual y emocionalmente fue una experiencia imborrable (...) Me resultó ingrata la lucha por el poder, que me parecía contraria al sentido de una universidad, y de una universidad católica, pero me identifiqué con la reforma en la determinación de darles un lugar propio a las ciencias biológicas. El Instituto (luego Facultad) de Ciencias Biológicas resultó ser así el regalo de un adversario", sostuvo en el pasado.

El actual rector de la UC, Ignacio Sánchez, recordó cariñosa y sentidamente a Juan de Dios Vial Correa, con quien tuvo una relación cercana, pues fue su profesor en la Escuela de Medicina y con quien mantenía contacto estrecho en temas de relevancia para el país y para nuestra casa de estudios.

"El rector emérito Vial encarna lo mejor de la tradición académica universitaria: curiosidad intelectual para buscar la verdad, libertad de espíritu para pensar y decidir, perseverancia para esperar, filial adhesión al misterio de Cristo y de su iglesia", comentó Sánchez.

También evocó que durante su rectorado, la UC pasó a convertirse en una "universidad compleja", expresión que él mismo acuñó: "No sólo fomentó la investigación científica sino que puso especial énfasis en el desarrollo del postgrado y, particularmente, del doctorado".