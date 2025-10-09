Brutal agresión a alumno derivó en la destitución de la rectora del Instituto Nacional

La Municipalidad de Santiago comunicó este jueves que destituyó a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, por "faltas graves a la probidad administrativa" y "negligencia en el cumplimiento de sus deberes".

La destitución de Vega se dio tras "un exhaustivo sumario administrativo" originado el 21 de agosto con motivo de "la brutal agresión" sufrida por un estudiante de tercero medio, cuya "funa" había sido difundida en redes sociales.

La víctima fue atacada "por un grupo de alumnos de cuarto medio al interior de una sala de clases"; contexto en el que "la autoridad del liceo no adoptó las medidas necesarias para resguardar su integridad", especifica el comunicado de la Municipalidad.

De acuerdo con la casa comunal, la rectora "omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM) sobre lo ocurrido, incumpliendo los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos", reza el texto.

Rectora presentó 45 testigos, entre ellos Hassler, que no declaró

La Municipalidad añadió que "durante el proceso -que respetó íntegramente las garantías correspondientes-, la (ahora) exrectora presentó una lista de 45 testigos, entre ellos el exdirector de Educación Municipal Rodrigo Roco y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, quien finalmente no declaró.

"De ese listado, 12 testigos prestaron declaración, entre ellos docentes, exalumnos, apoderados y representantes del centro de estudiantes", detalla el comunicado.

"Los descargos de la exrectora incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las cuales fueron descartadas por la investigación, estableciéndose que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la agresión ocurrida al interior del establecimiento y no por razones ajenas a los hechos investigados", afirma la casa comunal.