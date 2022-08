Colegio de Profesores amenaza con paro ante la violencia de los encapuchados en el Instituto Nacional

El Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores y el cuerpo docente del Instituto Nacional exigieron "acciones concretas y urgentes" del Gobierno y de la Municipalidad de Santiago para enfrentar la violencia que afecta al establecimiento, y no descartaron un paro si esta crisis no muestra una solución concreta.

A través de un comunicado, el gremio lamentó la "triste" situación que vive el recinto educacional, con "graves hechos perpetuados por un grupo muy reducido de encapuchados, violentos y agresivos que amenazan a la comunidad educativa, profesores, asistentes de la educación y alumnos".

"Las y los docentes lo han entregado todo, han abordado todas las estrategias pedagógicas, pero no es suficiente si no hay real apoyo de las autoridades, si no hay atención a las graves problemáticas que se viven, algunas de ellas que se arrastran por décadas", advirtió Mario Aguilar, presidente del regional metropolitano del Magisterior.

En esta línea, aseguró que "si no se pasa de la retórica a la acción concreta con una solución real, si no se abordan los hechos delictuales como tales, esto no se va a resolver y, por el contrario, se continuará agudizando".

"Interpelamos a las autoridades: deben hacerse cargo de sus responsabilidades y asumir de este problema, que es muy grave", dijo Mario Aguilar.

"CARNE DE CAÑÓN"

"Como Colegio de Profesores Metropolitano interpelamos a las autoridades a que apoyen a las y los docentes, a los asistentes de la educación que son carne de cañón frente a situaciones que no les corresponde enfrentar. Deben hacerse cargo de sus responsabilidades y asumir este problema en su real magnitud que es muy grave" sostuvo Aguilar.

El líder gremial no descartó tampoco un posible paro a nivel regional para lograr soluciones, no solo a los problemas que afectan al Instituto Nacional, sino que a los que afectan a otros establecimientos de la Región Metropolitana.

En el caso específico del IN, la violencia no se ha detenido en sus alrededores y en las últimas semanas se han registrado hechos como el corte de tránsito en la Alameda, enfrentamiento con Carabineros e incluso -junto a estudiantes del liceo José Victorino Lastarria- la improvisación de un ring de boxeo para realizar peleas callejeras en paseo Bandera.

"EN ALERTA"

Las constantes situaciones de violencia en el Instituto Nacional -que han generado reiterativas suspensiones de clases- son vistas con preocupación por los profesores del recinto educacional, quienes afirman que han implementado todas las herramientas que están a su alcance para enfrentar esta crisis, como son la convivencia escolar, orientación, consejos de cursos, jornadas de reflexión, entre otras, sin obtener resultados positivos.

Debido a esto, el presidente del Consejo Gremial del Estamento Docente del IN, José Vega Castro, advirtió que es urgente ser escuchados por quienes tienen el "deber y la obligación" de respetar la dignidad de toda la comunidad escolar, ya que las autoridades externas "no han sabido dar respuesta" a la crisis que se está viviendo en seguridad y sana convivencia, como dar normalidad al proceso educativo.

"Hace dos meses nos reunimos con el Subsecretario de Educación pero no hemos tenido una respuesta inmediata a nuestros requerimientos y demandas, lo mismo le solicitamos a la alcaldesa Irací Hassler para buscar solución a lo que nosotros enfrentamos día a día", señaló el dirigente.

Además, advirtió que "estamos en estado de alerta ante los eventuales hechos o sucesos violentos que se puedan seguir desarrollando en los próximos días, hemos vuelto a clases, algunos presenciales y otros online, hacemos todo lo posible por retomar la normalidad".

"No descartamos ir a paro", puntualizó.