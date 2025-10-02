Denuncias por discriminación a alumnos TEA aumentaron 149% entre 2022 y 2024

La Superintendencia de Educación reveló que el número de requerimientos por discriminación a alumnos con trastorno del espectro autista (TEA) han llegado a incrementarse en un 157% entre los años 2022 y 2024.

El documento -titulado "Denuncias en la Educación Escolar y Parvularia 2014-2024"- detalla que, entre la década señalada, se presentaron un total de 133.357 denuncias generales ante la Superintendencia por casos en los niveles de básica y media, lo que "revela una tendencia general al alza", reza el texto.

Si bien durante la pandemia el número de denuncias en general disminuyeron históricamente un 71,9% con respecto al año 2019, del 2022 en adelante aumentaron "sin precedentes", hasta que el 2024 se alcanzó "la cifra más alta de la serie: 19.109 denuncias (un 67,2% más que al inicio del período en 2014)".

Respecto a las denuncias por discriminación en alumnos con autismo, "han crecido 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 en 2024".

La causa mayoritaria de las denuncias totales son por convivencia escolar: siete de cada 10 requerimientos responden a dicha problemática, mientras que la temática más reportada es maltrato a estudiantes, con 7.967 casos en 2024.

En tanto, en lo referente a discriminación contra los alumnos, "se muestra el cambio más marcado: en solo dos años aumentó un 67%, pasando de 1.220 casos en 2022 (7,5% de las denuncias) a 2.039 en 2024 (10,7% de los casos)".

Superintendenta destaca la rápida respuesta a las denuncias

La superintendenta de Educación, Loreto Orellana, explicó que "lo que la ley mandataba antes era recibir una denuncia y pasar de inmediato a la fiscalización. Y con esa fiscalización podía pasar harto tiempo".

"En cambio, hoy, con la gestión colaborativa de conflictos -donde tenemos una serie de estrategias a través de la conciliación y la mediación-, lo que hacemos es tratar que, mediante el diálogo, las comunidades educativas y las personas que denuncien puedan tener una respuesta más temprana a sus problemas", resaltó.

"Hemos bajado mucho el tiempo de respuesta por la gestión previa que hacemos", aseguró Orellana.