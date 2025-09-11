Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.7°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Familia pide ayuda para cirugías a niño víctima de violencia por bullying

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La familia de un niño de 10 años que fue víctima de un brutal caso de bullying hizo un llamado para que la ayuden a reunir fondos que le permitan someterse a cirugías que atenúen las secuelas del ataque.

Según cuenta su padre en redes sociales, Álvaro ha pasado por cinco cirugías de reconstrucción y aún necesita más. Hoy depende de una colostomía y de sondajes para poder vivir su día a día, tras, según acusa, haber sido empalado por compañeros de colegio.

"Necesitamos tu ayuda para costear los tratamientos, cirugías e insumos médicos que necesita para seguir adelante y recuperar su autoestima", afirmó el progenitor.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Corey 🌙 (@ste__m3n)

Síguenos en Google News
Las + leídas