Todos los colegios del país realizarán jornada especial contra la violencia

El Ministerio de Educación anunció la realización de la jornada nacional "Presentes contra la violencia", que se llevará a cabo el jueves 21 de agosto en jardines infantiles, escuelas y liceos de Chile, con el objetivo de promover espacios educativos seguros, de cuidado y bienestar.

La actividad, originalmente programada para el 30 de julio y suspendida por la alerta de tsunami, invita de manera voluntaria a todos los establecimientos, independiente de su dependencia, a reflexionar sobre la convivencia escolar y comprometerse con la prevención de la violencia.

Para apoyar el trabajo de las comunidades educativas, el Mineduc habilitó el sitio presentescontralaviolencia.mineduc.cl, que incluye propuestas metodológicas adaptadas a cuatro grupos etarios, material para madres, padres y apoderados, y una encuesta para que directivos evalúen el impacto de la jornada.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó que el país enfrenta "un momento complejo" en materia de convivencia y que es urgente "conversar sobre nuestras diferencias" para fortalecer el bienestar escolar.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, enfatizó la importancia de iniciar esta reflexión desde la primera infancia, mientras que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, recalcó que el desafío de construir "una sociedad respetuosa e inclusiva" nos convoca a todos.

La preparación de la jornada ha contado con el apoyo de autoridades y organizaciones como el Ministerio de Seguridad Pública, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Arzobispado de Santiago y la Mesa Ampliada UNE Chile, que reúne a iglesias evangélicas.

Esta iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el Mineduc, como el proyecto de ley de convivencia y buen trato en tramitación, el programa Comunidades Educativas Protegidas, los patrullajes preventivos con inteligencia artificial en entornos escolares y el programa A Convivir se Aprende, entre otros esfuerzos para fortalecer la convivencia y prevenir la violencia en los establecimientos educativos del país.