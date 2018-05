Armada y Gobierno descartan construcción del tercer dique en Asmar Talcahuano

El comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva y el ministro de Defensa, Alberto Espina, confirmaron en Talcahuano que la construcción del tercer dique en los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) no se encuentra entre las prioridades a ejecutar.

Leiva dijo que "financieramente no es viable, producto de que no hay demanda de servicios de esa naturaleza, así que la Armada tiene que llevar un proyecto, conversarlo con el Gobierno".

La máxima autoridad de la Armada indicó que la opción principal es la construcción naval, que agrega valor a la cadena de producción, y que "emplea a muchas más personas que el Dique 3", afirmó.

El proyecto está pensado en atender la demanda de reparaciones y mantenciones de buques panamax y postpanamax, avaluada inicialmente en 150 millones de dólares con la capacidad de dar trabajo a 500 personas durante su construccióny mantener a 70 operarios una vez terminado.

"Prometer y no cumplir no es bueno"

La determinación tiene alcances económicos y de empleabilidad, ya que según los estudios proyectados por la Armada, la construcción naval genera más y mejores puestos de trabajo, en Talcahuano, la tercera comuna con mayor nivel de cesantía del país.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, expuso que "tomamos las decisiones pensando en lo que es mejor para la ciudadanía y yo puedo decir que nuestra visión como Gobierno es que es la decisión correcta. Si el Gobierno anterior tenía otra, la pudo haber materializado pero no lo hizo (...) prometer y no cumplir no es bueno"

No está totalmente desechado

Aunque la decisión es tajante, hay voces que llaman a no botar completamente la idea.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), señaló planteó "la necesidad de no abandonar este proyecto, porque si bien es cierto nos va a generar empleabilidad en la ingeniería civil más que en la propia mantención (...) efectivamente la construcción naval nos genera más empleo que la operatividad de un tercer dique. Sin embargo esto va más allá de lo que se pueda generar".

El jefe comunal apuntó a cómo potenciar a la región del Biobío y a Chile para el desarrollo de la logística portuaria.