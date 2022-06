15:24 - | André Sougarret: Nosotros estamos con los tiempos necesarios para que cierre la Fundición Ventanas. No es un cierre inmediato #CooperativaContigo

11:26 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "No puede haber zonas de sacrificio en ningún lugar habitable"

11:23 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "Hay empresas que producen sustancias que están prohibidas y, sean los causantes de estos problemas u otros, ello no puede ocurrir"

11:22 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "Sean privados o públicos, (a las empresas) no les creo, porque en general uno se encuentra con que tratan de ocultar información"

11:14 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "Me parece raro que (las autoridades) manden gente que no tiene idea a medir y después, cuando aparecen los resultados inconvenientes, digan que no sabían medirlo"