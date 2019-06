Chuquicamata: Falta de quórum marcó votación de propuesta que ya había sido rechazada

Apenas 10 de los más de 3.200 trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata de Codelco acudieron este lunes a votar una propuesta presentada por Codelco el martes 18 de junio.

Aunque la propuesta había sido rechazada en una votación a mano alzada, la Inspección del Trabajo determinó repetir el proceso, pero esta vez con urnas, en un plazo de cinco días, sin contar los domingos, por ello correspondió este lunes.

Finalmente, la propuesta se dio por desestimada por falta de quórum y según los dirigentes, tenía incluso peores condiciones que la que ya rechazaron el sábado.

"Los trabajadores entendieron en base a la información que se les proporcionó ese día en la asamblea y además a la información que les hemos estado enviando es que esta oferta es desmejorada respecto de la que ya rechazamos (el sábado), entonces no tiene sentido que vengan a rechazar algo que ya es inferior a lo que ellos ya dijeron que no estaban de acuerdo, entonces los trabajadores entendieron que la no asistencia significa rechazo", dijo la presidenta del sindicato 1 de Chuquicamata, Liliana Ugarte.

Al igual que la oferta que fue rechazada el día sábado, se ofrecían los mismos 14,1 millones, pero consideraba montos menores para indemnizaciones sociales por egresos e incluía un plan de salud de por vida en una Isapre de la empresa.

Los trabajadores ya llevan 11 días en huelga y contando y llamaron a Codelco a flexibilizar posturas para destrabajar el conflicto.