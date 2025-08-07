Síguenos:
Tópicos: País | Empresas del Estado | Codelco

Con drones y scanner: Fiscalía inspecciona zonas clausuradas de mina El Teniente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los trabajos buscan recolectar evidencia en los sectores donde murieron seis trabajadores tras accidente.

La diligencia podría extenderse por 72 horas.

 ATON (referencial)

"No descartamos que las diligencias se prolonguen más días, dado lo complejo del sitio", aseguró el fiscal regional.

Un equipo de la Fiscalía de O'Higgins, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), peritos especializados, académicos y geólogos, inició este miércoles un mapeo técnico y forense en las zonas afectadas de la mina El Teniente, operada por Codelco, tras la tragedia que costó la vida a seis trabajadores.

Las labores se concentran en los sectores Andesita y Teniente Siete, este último clausurado desde el fin de semana, luego de que se confirmara el fallecimiento de los operarios.

"Vamos a levantar evidencia física, esperamos hacer fijaciones fotográficas, registros de video, y también aplicar un scanner para las zonas donde no podamos acceder por temas de seguridad", explicó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.

Agregó que en aquellos lugares donde el acceso sea imposible por el riesgo de colapso, "utilizaremos drones para documentar el socavón y sus alrededores".

La diligencia, que podría extenderse por 48 a 72 horas, incluye la revisión de mallas, pernos, estructuras de soporte y materiales de construcción presentes en los túneles clausurados. Además, se incorporaron dos académicos que asesoran técnicamente al equipo investigador en terreno.

"Queremos ir cerrando todo el trabajo en el lugar, pero no descartamos que se prolongue más días, dado lo complejo del sitio", agregó el persecutor.

Las investigaciones apuntan a esclarecer responsabilidades técnicas y operacionales en los siniestros que sacudieron al principal yacimiento subterráneo de cobre del país.

