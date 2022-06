Máximo Pacheco: "No hay ninguna posibilidad de que se haga efectivo el fantasma de la privatización de Codelco"

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, volvió a negar que el anunciado cierre de la fundición Ventanas sea un paso hacia la privatización de la estatal, calificando como "la demostración más palmaria" de aquello el histórico plan de reinversión de utilidades dado a conocer este miércoles.

Según planteó en Lo que Queda del Día, "lo que se está diciendo (desde el Gobierno) es que 'tanta confianza tengo en la empresa estatal y en su futuro, que el 30 por ciento de las utilidades que la empresa tiene al año, las voy a reinvertir en la misma empresa para desarrollar proyectos'", lo anterior, al menos, hasta el 2024.

"Tenemos para los próximos ocho años 40 mil millones de dólares en proyectos de inversión, y eso no se puede financiar con deuda, porque debilitaríamos a la empresa, entonces el Estado se compromete a apoyar los proyectos estructurales. ¿Qué más demostración de que queremos construir un Codelco mucho más robusto? ¿Y de que el fantasma de la privatización -como dijo el Presidente- ni directa ni indirecta, no hay ninguna posibilidad de que se haga efectivo?", reflexionó el ex ministro de Energía.

"PROCESOS COMPLEJOS"

Dicho esto, mientras concluye el primer día de paro nacional de trabajadores en respuesta al eventual cierre de la fundición, también reiteró tanto a sus 348 empleados directos, como a los 390 contratistas, que "la División Ventanas va a seguir existiendo, con una estupenda refinería".

"Sé que estos procesos son emocionalmente muy complejos; no basta con decirle a los trabajadores: 'todos ustedes van a tener un trabajo asegurado en alguna de nuestras divisiones', porque se los hemos dicho (...) porque son buenos trabajadores, son gente entrenada, capacitada, esforzada. Nosotros los necesitamos", enfatizó Pacheco.

En ese sentido, reconoció que "todo esto requiere mucho diálogo, y por lo tanto, he estado en una relación de diálogo permanente con nuestros dirigentes sindicales, y también con nuestros trabajadores (...) y yo creo que con los días esto se va a ir serenando, apaciguando".

"La gente está recibiendo todo el apoyo que necesita para sentarnos a la mesa con los dirigentes sindicales de Ventanas y abordar el tema, de manera que todo este proceso se haga de una manera gradual y justa", comprometió.

A la vez, si bien sostuvo que la operación de hoy no se vio interrumpida por el paro, admitió que "si esta situación se prolonga, evidentemente entramos a un régimen que no es de contingencia, un régimen 'normal' de paralización, y sabemos que eso daña al país y daña a la empresa, y tenemos que evitarlo".

"NO HAY RAZÓN PARA REVERTIR" EL CIERRE

Pacheco también aprovechó de reafirmar que el fin de las faenas en la fundición "es una decisión que ha tomado el directorio por mayoría, y no hay ninguna razón para revertirla, porque se ha estado discutiendo en Codelco y en el país hace más de 30 años", y por ello, se dispuso a adelantar cómo serían las instalaciones que la reemplacen.

"En el mundo, las tecnologías modernas de fundición no son más con hornos abiertos", como es el caso de Ventanas; "son con horno flash, un horno cerrado, donde la captura de los gases es de 99,8 por ciento (...) un proyecto de esa tecnología, con esos estándares ambientales, y de esa escala -porque Ventanas es una fundición de 400 mil toneladas, pero estas otras son de un millón y medio-, es una inversión de sobre 1.000 millones de dólares", detalló el líder de la estatal.

Considerando la envergadura del proyecto, apuntó que al consultar sobre una posible reinstalación en Puchuncaví "nadie me ha recomendado eso: no podemos instalar esa tecnología, con esa escala, con ese tamaño de inversión, en una zona saturada. No le corresponde a Codelco estar ahí".