Ministra: Cerrado Ventanas, "es probable que no vuelva a ocurrir un peak de dióxido de azufre"

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, indicó que no puede "asegurar al 100 por ciento de que no volvamos a tener un peak de dióxido de azufre" en la zona de Quintero-Puchuncaví tras el futuro cierre de la fundición de Codelco Ventanas, pero que "habiendo apagado la fuente responsable del 62 por ciento de las emisiones, es muy alta la probabilidad de que no vuelva a ocurrir".

"¿Puedo yo asegurar al 100 por ciento de que no volvamos a tener un peak de dióxido de azufre? No lo puedo hacer, pero habiendo apagado la fuente responsable del 62 por ciento de las emisiones, es muy alta la probabilidad de que no vuelva a ocurrir un peak de dióxido de azufre", sostuvo la titular de Medio Ambiente en el programa "Mesa Central" de Canal 13, aunque aseguró que en estas localidades "ocurren eventos de contaminación por otro tipo de contaminantes también"

Aun así, expresó que la preocupación central del Ministerio de Medio Ambiente "es evitar al máximo el riesgo de nuevas afectaciones a la salud, y por eso es que estamos aplicando este principio preventivo, incluso precautorio".

Este miércoles se realizará una mesa de diálogo entre la Federación de Trabajadores del Cobre, el Gobierno y el Congreso, con el objetivo de avanzar en el futuro proyecto para modificar la ley que actualmente obliga a Codelco a fundir los minerales de Empresa Nacional de Minería.

No obstante, los trabajadores de Codelco están preparando los últimos detalles para un paro nacional en protesta contra la medida: "La decisión que tomó este Gobierno sabemos que es equívoca, porque cuando el Presidente Boric nos indica que cierra la fundición de Ventanas es por los intoxicados de Quintero, lo aplaudo señor Boric porque usted la información que tiene es bastante errónea", señaló la presidenta del Sindicato N° 1 de Codelco Ventanas, Andrea Cruces.

"Si quiere usted entregarnos a nosotros como corderitos a los internacionales -continuó-, créame que lo está haciendo de buena manera, porque están empobreciendo nuestro país".

Mientras que el senador por la Región de Valparaíso Francisco Chahuán (RN) hizo un llamado a la empresa estatal a "compatibilizar las fuentes laborales de los trabajadores, el remediar el daño ambiental, y como uno de los actores relevantes en las acciones judiciales en contra los que han dañado el medio ambiente en la zona. Lo que pretendemos es que se cumplan las normas de emisión, en ser rigurosos, en que sean capaces de compenetrarse con las comunidades, no que cierren las fuentes laborales".

Y reiteró que Codelco "optó por la opción más fácil y la que produce más daño a la propia comuna y la zona". En tanto, su par de RD Juan Ignacio Latorre valoró la decisión que, a su juicio, se debió haber tomado "hace más de 10 años atrás cuando ocurrió el primer incidente grave de intoxicación de niños en la Escuela La Greda el 2011", porque "ahí quedó clarísima la responsabilidad de la fundición en cuanto al aporte sustantivo que hace la contaminación".

"NINGÚN TRABAJADOR QUEDARÁ SIN FUENTE LABORAL", GARANTIZA MANDATARIO

A su vez, el Presidente Gabriel Boric, que el viernes desde La Moneda confirmó el proceso, este domingo volvió a referirse a la decisión.

"Reitero que todo el cobre se seguirá procesando exclusivamente en fundiciones de Codelco y que ningún trabajador quedará sin su fuente laboral. Es una decisión difícil, pero tengo la convicción que es la correcta", enfatizó a través de Twitter.

Comparto columna sobre decisión de proceder al cierre Ventanas. Reitero que todo el cobre se seguirá procesando exclusivamente en fundiciones de CODELCO y que ningún trabajador quedará sin su fuente laboral. Es una decisión difícil, pero tengo la convicción que es la correcta. pic.twitter.com/sRyGMIsRYI — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 19, 2022

También el viernes, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ratificó que el cierre de Ventanas "lo vamos a hacer de la mano de los trabajadores y de las trabajadoras", detallando que a todos aquellos de la Fundición Ventanas "les vamos a ofrecer un trabajo en alguna de nuestras divisiones, salvo a aquellos que voluntariamente quieran postular a un plan de retiro voluntario especial que vamos a hacer para esto".