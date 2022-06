Ministra de Minería: No creo que haya un Gobierno disponible a reproducir desaciertos como el de Lota

La ministra de Minería, Marcela Hernando, negó que el cierre paulatino de la Fundición Ventanas de Codelco tenga las mismas consecuencias del fin de las faenas en la mina de carbón de Lota a fines de los 90, cuando los mineros debieron convertirse en su mayoría en peluqueros.

"El Gobierno se ha comprometido desde el primer momento a que los trabajadores no van a quedar abandonados, y obviamente los Estados y los gobiernos aprenden: yo no creo que la experiencia de Lota vuelva a repetirse, no creo que haya ningún Presidente o Gobierno que esté disponible a reproducir esos desaciertos, y creo que hay que tomar esa experiencia y precisamente (cerrar Ventanas) de manera diferente", aseveró en Lo que Queda del Día.

Mientras se consensúa un cronograma oficial, la autoridad anticipó que la reconversión laboral de los 350 funcionarios afectados principalmente "también puede hacerse dentro del ámbito de la minería, podrían pasar a trabajar a la misma refinería. Estoy pensando en voz alta y diciendo todas las alternativas de una empresa tan grande como es Codelco".

"El resto de las personas indirectamente afectadas son los trabajadores de las empresas contratistas de Codelco para la fundición, por ejemplo, alimentación, guardias, etcétera; pero esas empresas tienen contratos con Codelco en prácticamente todas sus divisiones, por lo tanto, son contratos grandísimos dentro de los cuales Codelco tiene que hacer las conversaciones para que el impacto sea el menor posible", añadió.

En cuanto al proyecto de ley que busca viabilizar el cierre de esta faena, Hernando indicó que "tenemos convocada desde el viernes pasado una reunión en la que está invitada la Federación de Trabajadores del Cobre, Codelco, Enami y el ministro (de la Segpres, Giorgio) Jackson; se va a llevar a cabo en el Ministerio de Minería este miércoles, y esta es semana distrital, por lo tanto, es una primera aproximación, y entendemos que la próxima semana estaríamos ingresando el proyecto".

"CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA"

La ministra además descartó que el anuncio del Ejecutivo fuera repentino, argumentando que "hace treinta y tantos años que todo el mundo sabía lo que iba a pasar con Ventanas, porque esto es una crónica de una muerte anunciada, y estuvo siempre en el programa de Gobierno del Presidente Boric, partiendo con Ventanas" para erradicar las zonas de sacrificio.

"En la semana sabíamos que estaba citado el directorio de Codelco, podíamos suponer lo que iba a pasar ahí, pero no podíamos adelantar conversaciones con los trabajadores (...) el directorio dio su confirmación el día viernes, y de inmediato el Presidente salió a respaldar la decisión", acotó.

Respecto a las declaraciones de la presidenta del Sindicato 1 de la Fundición Ventanas, Andrea Cruces, quien indicó en Cooperativa que ninguno de sus compañeros en las últimas décadas ha resultado intoxicado, y que en los últimos 15 días en que las faenas han estado cerradas los episodios de contaminación han continuado, la ex diputada arguyó que esa primera decisión se dio en un contexto puntual.

"Hay muchísimas emanaciones que no solamente son de un sólo tipo: se conoce que el principal contribuyente de Codelco es el dióxido de azufre, y el 62 por ciento de todo el que se produce allí -de acuerdo a los últimos inventarios del 2021- es correspondiente a Codelco. Y si en una hora el límite máximo es 350, el 6 de junio la excedencia llegó a más de 1.200, y sobre los 500 puede producir un daño terrible en las personas cuando dura más de 10 minutos la exposición, y en ese contexto, se paró la planta", remató Hernando.