Tras fin del paro en Ventanas, sindicato quiere volver a trabajar y no descarta nuevas movilizaciones

Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la Fundición Ventanas se reunieron este viernes para dar a conocer los detalles de la reunión que sostuvieron la última jornada con el directorio de Codelco, lo que llevó finalmente a terminar la paralización.

Los dirigentes informaron a los trabajadores los detalles de la cita con Codelco, donde se estableció un principio de diálogo acerca del cuidado de la salud, la protección del medio ambiente, el resguardo de la empleabilidad y el potenciamiento de la compañía como una empresa pública.

Sobre esta base, se acordó la formación de una mesa de trabajo en la División Ventanas, integrada por dirigentes sindicales y representantes de la empresa, donde se abordará el csa de la fundición, que está sujeto a la modificación de la Ley 19.993 -que verá proximanente el Congreso-, con el objeto de asegurar una "transición justa" para los trabajadores, tanto de planta como de los contratistas.

Acerca de la movilización, que tuvo una duración cercana a un día y medio, el director del Sindicato Turnados de la División Ventanas, Carlos Castro, comentó que "el paro se baja derechamente porque empezaron a caer otras divisiones, no se pudo contener y, ante esa debilidad, era mejor detener el paro y como se estaba llegando medianamente a un acuerdo, se empezó a trabajar en eso".

Aun así, explicó que "se mantiene el cierre de la fundición como tal, esa es la decisión de Gobierno, cosa que no puede llevar a cabo mientras no se elimine la ley 19.993", y expresó que "no es lo que se esperaba; nosotros íbamos por revocar la decisión de Gobierno".

Además, recalcó que la fundición de Ventanas "tiene que volver a elaborar y trabajar, porque la ley la obliga. Vamos a seguir haciendo gestiones y seguramente también algunas movilizaciones que nos permita poder revertir esta situación".

Por su parte, el presidente del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y Afines (Sintec), David Torreblanca, valoró que se tome en cuenta a los contratistas, ya que "históricamente el mandante solamente hablaba con los sindicatos propios, entonces hoy es un camino, una puerta para ver que este proceso de transición sea realmente justo".

"En esta mesa se van a tener que establecer de qué manera -continuó-, cómo se va a plantear el mecanismo y bajo qué condiciones se va a ver la continuidad laboral de los trabajadores, ya sean traslados, indemnizaciones, reubicaciones dentro de la misma división de Ventanas o en otras divisiones", dijo, y agregó que como Coordinadora Nacional "ya estamos viendo un tema de capacitación y certificación de competencias para los trabajadores más jóvenes que tengan la voluntad de ser trasladados a otra división".