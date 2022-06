Ventanas: Comisión del Senado invita a sesión especial a ministra Rojas y alcalde de Puchuncaví

La Comisión de Medio Ambiente del Senado decidió citar a una sesión especial e invitar al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, y a la ministra del ramo, Maisa Rojas, para abordar el anuncio del Presidente Gabriel de cerrar en un plan de cinco años la Fundición de Ventanas.

La senadora de RN Paulina Núñez, presidenta de la comisión, informó que la sesión se realizará este miércoles a las 11 horas con el objetivo de "generar espacios para poder revisar la situación compleja en materia medioambiental que vive la comuna de Puchuncaví y lo que vivirá ahora, a propósito de la decisión que tomó el Presidente de la República".

Núñez agregó que "el alcalde me comentó que nadie se ha comunicado con él desde que se enteró por la prensa de la decisión", precisando que "siempre he tratado de que las autoridades locales sean escuchadas para que, ojalá, las decisiones sean consensuadas, por eso me parece muy relevante poder recibir en esta instancia al alcalde de Puchuncaví".

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, agradeció la invitación e hizo ver que desde el anuncio del cierre, "nadie se ha comunicado con nosotros, lo que nos llama poderosamente la atención porque la comunicación es clave en este tipo de procesos, donde la comunidad, el municipio y los trabajadores son fundamental".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Morales recalcó que "van a ser 72 horas desde el anuncio y yo no tengo ni siquiera un llamado de alguna autoridad de gobierno ni tampoco algún documento que me informe como jefe comunal de esta decisión. Yo me enteré por la prensa".

"Yo he ocupado todos los protocolos, yo creo que como jefe comunal he seguido todos los protocolos para entenderme con la ministra, con el Presidente (...) ya es lunes y no tengo ninguna información, ni un llamado telefónico, entonces creo que estamos partiendo mal así", lamentó la autoridad comunal.