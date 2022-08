Informático: No podemos seguir jugando a mover el cambio de hora de una semana para otra

Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de la U. de Chile, instó a las autoridades a dejar de atrasar o postergar el tradicional cambio de hora, atendido que ello conlleva hacer cambios en muchos sistemas que actualizan el horario automáticamente.

"El problema no es el cambio de hora, es el cambio al cambio de hora; lo que hemos hecho los últimos años es jugar con este tema y cambiarlo, moverlo", criticó en Una Nueva Mañana, pues a su juicio, en el país "no se toma en serio que mover la fecha tiene impactos, y no es inocuo desde el punto de vista del esfuerzo que hay que hacer para producir esos cambios, que son en muchos sistemas".

Por ejemplo, se ven afectados "sistemas vinculados al transporte, como son los de pasajes aéreos, de control de tráfico, de transacciones y telecomunicaciones, que utilizan la hora como un parámetro importante". En el caso de pagos o transferencias, "si se producen con diferenciales de hora, generan diferenciales en montos, intereses y una serie de otras cosas", acotó.

"Hay ciertos acuerdos internacionales con los husos horarios, y el resto del mundo tiene instaurado en sus sistemas computacionales que el cambio de hora en Chile se hace en tal fecha y pasa de horario de invierno al horario de verano. Si es que esto se mueve, lo que hay que hacer es modificar muchos sistemas computacionales", y algunos de ellos "se pueden hacer automáticos, pero otros no, y requiere de muchas 'horas hombre' el trabajar en reconfigurar ese cambio", recalcó el master en Ciencias con mención en Computación.

Si bien aclaró que un eventual "descalabro" del sistema "va a depender mucho de con cuánto tiempo se toma esta decisión, y de la cantidad de dispositivos a los cuales tengo que intervenir para modificar ese cambio", reconoció que "se trata de un problema que empieza a aumentar; cada vez tenemos más dispositivos, que tienen incorporada la hora como un elemento en algunos casos incluso asociada al cálculo que hacen".

En ese sentido, Barros criticó que el Estado mantenga la medida intacta argumentando beneficios de salud, de seguridad o de ahorro de energía, "pero no he visto en ninguno de los análisis que han hecho, tanto el Ministerio del Interior como del Ministerio de Energía, en los últimos 10 años que se analice cuál es el costo".

"Se ve muy menor este tema, pero cada vez que se cambia se dice que 'nos vamos a sentar a discutirlo', y podrán haber opiniones a favor o en contra de que exista el cambio de hora, pero no podemos seguir jugando con moverlo de una semana para la otra", cerró.